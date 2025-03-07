«المعرض الدولي للأخشاب» بدبي في أبريل يتوقع استقطاب 15 ألف زائر

يواصل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة في صناعة الأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استقطاب الشركات الرائدة والمتخصصين في القطاع، مع توقعات بحضور أكثر من 15,000 زائر خلال الدورة الحادية والعشرين التي ستقام من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد وليد فرغل، مدير عام معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، أهمية هذه الفعاليات في دعم قطاع الأخشاب، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.

وقال إن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، ما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الشركات والمؤسسات العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتشهد دورة هذا العام حجز المساحة بالكامل بنسبة 100%، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المصنعون والموردون لهذا الحدث باعتباره منصة رئيسية لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات.

ويسهم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والصناعة والابتكار، من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين والمصنعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص جديدة في القطاع.

كما يعزز الحدث من جاذبية دبي بوصفها وجهة استثمارية مثالية عبر تقديم بيئة داعمة للأعمال والتجارة، ما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الأخشاب والتصنيع، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز نمو الشركات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد في المنطقة.

وبالتزامن مع معرض دبي الدولي للأخشاب، يتم تنظيم الدورة السابعة من معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، الذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسواراته والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف إلى أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

وتشير توقعات تقارير Research & Market إلى وصول حجم سوق الخشب الرقائقي العالمي إلى 83.51 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقع نمو سوق الخشب الرقائقي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.06% من عام 2024 إلى عام 2030. إن أساليب الإنتاج المتقدمة تقنياً لتصنيع الخشب الرقائقي بميزات محسنة، مثل الخشب الرقائقي المرن، تدفع نمو الأسواق.

ويعزز ارتفاع الإنفاق على التصميم الداخلي والاهتمام المتزايد لأصحاب المنازل بالديكور المنزلي والمفروشات الجمالية، وخاصة في البلدان المتقدمة والمرتفعة الدخل مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان، مبيعات الخشب الرقائقي، كما أن الاستهلاك والإنتاج الكبير للخشب الرقائقي في دول مثل الصين والهند يدفعان نمو السوق، نظراً لسهولة توافر المواد الخام والأيدي العاملة، حيث بلغت قيمة سوق الخشب الرقائقي العالمية 55.33 مليار دولار في عام 2023.