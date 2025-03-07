عمومية «البنك العربي المتحد» توافق على زيادة رأس المال

عقدت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد اجتماعها السنوي في المقر الرئيسي للبنك، الخميس، برئاسة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

وناقشت الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ووافقت عليها، كما صادقت الجمعية على جميع القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقررت الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال البنك العربي المتحد عن طريق إصدار حقوق اكتتاب بمبلغ يصل إلى 1,031,275,325 درهماً بهدف تعزيز مركزه المالي وتمكين قدراته لمواجهة متطلبات المرحة المقبلة. هذا وسيتم طرح حقوق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: «يعكس الأداء المميز للبنك نجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمالنا الأساسية، كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين. ومواصلة تركيزنا على الرقمنة والابتكار تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية، ما يحسن قدراتنا الرقمية ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء».