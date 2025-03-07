نسخة «إنفستوبيا» الخامسة 31 مارس 2026

أعلنت «إنفستوبيا» عن موعد إطلاق نسختها الخامسة في أبوظبي في العام المقبل، التي ستقام للمرة الأولى على مدار ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل 2026، حيث تهدف إلى خلق منصة حوارية استثمارية عالمية تجمع القادة والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من جميع أنحاء العالم، تحت مظلة واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: «حققت مخرجات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا» نجاحاً متميزاً في فتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والتجارة الإلكترونية والفضاء والرعاية الصحية، ووضع الآليات والرؤى التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على التوسع في هذه القطاعات الحيوية، والتحوّل نحو النماذج الاقتصادية الدائرية والمستدامة، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، لا سيما أن هذه النسخة جذبت 132 متحدثاً و19 وزيراً من 20 دولة، وحضر فعالياتها أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم».

وتابع: «نسعى من خلال نسخة العام المقبل لـ«إنفستوبيا» إلى إقامة حدث اقتصادي مميز وفريد يعزز من حضورها العالمي لدى مجتمعات الأعمال، ويؤكد مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وحلقة الوصل بين الأسواق الاقتصادية المتقدمة والنامية والناشئة، بما يدعم الجهود الوطنية في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لمشاريع الاقتصاد الجديد».

جلسات واجتماعات

وتتضمن النسخة عدداً من الفعاليات المثمرة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لـ«إنفستوبيا» على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها عقد مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتعزيز النقاش الدولي حول مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، واستشراف أحدث التوجهات العالمية للتمويل، وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في الأسواق الإماراتية وكيفية استغلالها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، ودور الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الضخمة في تمويل المشاريع التنموية.

وتشهد النسخة الخامسة تخصيص يوم كامل لمنتدى عالمي حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال في الدولة ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر ورواد الأعمال، وسيركز المنتدى على تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، ودعم وصولهم إلى فرص التمويل والاستثمار والشراكات خلال الحدث.

وستعمل «إنفستوبيا» على تعزيز الاستفادة من الحضور العالمي لسلسلة فعاليات وحوارات «إنفستوبيا العالمية»، التي ستنطلق العام الحالي في أكثر من 10 مدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وذلك بهدف جذب أكبر قاعدة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والثروات ورواد الأعمال إلى نسختها الخامسة.

شركاء 2026

وستحظى «إنفستوبيا 2026» بشبكة واسعة من الشركاء ستضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية والعالمية المرموقة والبنوك الدولية، من أبرزها وزارة الاستثمار، والقابضة ADQ، وشركة مبادلة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة «ويو» للخدمات المصرفية، والاتحاد الدولي لرواد الأعمال الصينيين، وشركة دي إتش إل، وغيرها.



