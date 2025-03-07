حكومة رأس الخيمة تصدر صكوكاً بمليار دولار

أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038 % في 5 مارس 2025، في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية.

ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.

كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل «راك كابيتال»، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.

يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك «راك كابيتال» عند المستوى «A»، ووكالة فيتش عند المستوى «A+»، ما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي «A» و«A+» لحكومة رأس الخيمة.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: «تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية، وقد تجلى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.

كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين.

وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها.

وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات المركزي، حيث يعد بيع أصول «الإجارة» بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم. وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.

وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.

وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة «راك كابيتال» بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك دبي».

وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.

وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليارات دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.

وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35 % من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2 % من آسيا ودول أخرى. وتولى بنك «سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب «سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، كمنسقين عالميين مشتركين.