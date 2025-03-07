«شروق» تروج للشارقة في «بورصة برلين»

تستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) رؤيتها الاستراتيجية المبتكرة في معرض «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» 2025، في ضوء انتعاش صناعة السياحة العالمية ونموها، وارتفاع الطلب على تجارب السياحة البيئية والتراثية، والتي تعد نموذجاً استثمارياً مركزياً في محفظة «شروق» ومكوناً أصيلاً في تعزيز مكانة الشارقة وجهة لتطوير السياحة المسؤولة والحفاظ على تراثها الثقافي الغني.

وأكد أحمد القصير، المدير التنفيذي لـ(شروق) أن رسالة شروق خلال مشاركتها في بورصة برلين تتجسد في تقديم نموذج أعمالها التنموي الشامل الذي يجمع بين الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية ويعزز العائد الاقتصادي ويشجع الابتكار.