البنك العربي المتحد يجمع 1.03 مليار درهم عبر إصدار حقوق أولوية

أعلن البنك العربي المتحد المدرج في سوق أبوظبي، نجاح عملية زيادة رأسماله من خلال إصدار حقوق الأولوية، والتي انتهت في 29 يوليو. وأثمر الإصدار عن جمع 1.03 مليار درهم، مما رفع رأس المال المصدّر للبنك من 2.06 مليار درهم إلى 3.09 مليارات درهم. وتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم للسهم الواحد. كما حصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام هذه العملية.

وشهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً كبيراً، مما يعكس متانة وقوة أداء البنك، نتيجة التنفيذ الدؤوب لاستراتيجية التحول. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتحققة من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «الاستجابة القوية التي حظينا بها تسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وتُشكّل بداية فصل جديد في مسيرة تقدم البنك، كما تؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. سيعزز نجاح الاكتتاب المرونة المالية للبنك ويُرسّخ قدرتنا على مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد دولة الإمارات وأجندتها للتنمية المستدامة».

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: «نجاح إصدار حقوق الأولوية يعكس الدعم الذي نحظى به من مساهمينا وثقتهم في خططنا المستقبلية.

تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام.

وسيسهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة المقبلة من استراتيجية النمو، مما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».

وكان البنك حقق صافي أرباح بلغ 208 ملايين درهم خلال النصف الأول، مقارنة بـ 139 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 50 % على أساس سنوي.