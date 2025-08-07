184 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» في النصف الأول

حققت شركة برجيل القابضة، التي تقوم بالاستثمار في قطاع الصحة بما في ذلك المستشفيات ومراكز الصحة والصيدليات، أرباحاً قدرها 184.5 مليون درهم (3.54 فلوس / للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياساً بأرباح قدرها 163.6 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تضمين نتائج النصف الأول 2025 تحقيق ربح من إنهاء اتفاقية عقد إيجار قدره 71.8 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12 % مقارنة مع إيرادات نفس الفترة من العام السابق.

وواصلت المجموعة ضخ الاستثمارات من أجل تعزيز مرونتها التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها من خلال الاستحواذ على مبنى مستشفى ميديور في دبي مقابل 170 مليون درهم، وهو ما أدى إلى تحويل مطلوبات عقود إيجار طويلة الأجل إلى ملكية مباشرة، هذا إلى جانب الجهود التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مرونة هيكل التكاليف.

كما رسخَّت المجموعة حضورها في مجال تقديم خدمات الرعاية الأولية بافتتاح مركز طبي جديد في جزيرة السعديات، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو في المناطق الحضرية ذات العوائد المرتفعة.