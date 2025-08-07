تعاون بين بنك المارية المحلي والفردان لتوسيع شبكة الإيداع النقدي

أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي في الإمارات، عن شراكة مع الفردان للصرافة لتوفير خدمات إيداع نقدي لعملائه في الإمارات. وبفضل وجود أكثر من 90 فرعاً للفردان للصرافة منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «من خلال دمج خبرتنا مع الكفاءة الرقمية لبنك المارية المحلي، نسعى لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وشمولاً».

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يسعدنا التعاون مع الفردان للصرافة لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عدد أكبر من العملاء في مختلف مناطق الدولة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم الشركات الصغيرة، ومساعدة الأفراد على التحكم بشكل أفضل في شؤونهم المالية».

وتأتي هذه الشراكة لتعزز شبكة البنك المتنامية من شركائه، والتي تشمل كلاً من أجهزة الصراف الآلي لبنك أبوظبي الأول، والأنصاري للصرافة، ورضا الأنصاري للصرافة، ولولو للصرافة، ولاري للصرافة.

وبانضمام الفردان للصرافة، أصبح لدى عملاء بنك المارية المحلي إمكان الوصول إلى أكثر من 700 موقع للإيداع النقدي، ما يجعلها أكبر شبكة إيداع نقود بين جميع البنوك في الدولة.