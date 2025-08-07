«زايد الدولي» يحوز اعتماداً لتجربة المتعاملين من المجلس الدولي للمطارات

أعلنت مطارات أبوظبي عن حصول مطار زايد الدولي على اعتماد المستوى الثالث ضمن برنامج اعتماد تجربة المتعاملين الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ليسجل بذلك إنجازاً نوعياً يمثل محطة جديدة على طريق تحقيق تجارب ضيافة عالمية المستوى.

وكان المطار قد حصل على هذا الاعتماد في الشهر الماضي، ويعد هذا التقدم إلى المستوى الثالث ترقية كبيرة بعد نجاح المطار في الحفاظ على الاعتمادين السابقين في المستويين الأول والثاني، ويعكس هذا الإنجاز التزام المطار بالتركيز على الضيوف ليظلوا في صميم عملياته، كما أنه يسلط الضوء على التقدم الذي يحرزه في ترسيخ تجربة المتعاملين في كل مستويات المؤسسة.

ويأتي الاعتماد بعد فترة من النمو المتواصل، حيث استقبل المطار 15.5 مليون مسافر خلال النصف الأول 2025، بزيادة 13.2% مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 28.1 % في العام الماضي، و44.5 % في العام 2023.

ومع تواصل النمو في أعداد المسافرين، تتطور طموحات تجربة المتعاملين في المطار بوتيرة متسارعة أيضاً، ليس فقط لتواكب تطلعات قاعدة المسافرين العالمية المتزايدة، بل لتتجاوزها أيضاً.