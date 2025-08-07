اتفاق بين موانئ أبوظبي و«إم بي إم إي» لتطوير حلول تقنية تجارية ومالية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية لخدمة الأسواق المحلية والدولية للمجموعة.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على دراسة وتقييم سبل تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية.

وسيركز هذا التعاون بين الطرفين على تحديد أوجه تطوير الحلول الرائدة بما يتكامل مع العمليات الدولية للمجموعة على صعيد التجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم في الوقت ذاته رؤية مجموعة «إم بي إم إي» الرامية إلى إعادة تصوُّر مستقبل الخدمات المالية الرقمية على المستويين المحلي والعالمي. كما سيُجري الطرفان مراجعة شاملة لمجموعة من الحلول الرقمية التي تطبّقها مجموعة موانئ أبوظبي حالياً.