1.83 مليار درهم سوق تخزين البيانات الخليجي 2029

يصل حجم سوق تخزين البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.835 مليار درهم «500 مليون دولار» العام 2029، فيما وقعت شركة «كيرنو» ومقرها دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «دي دي إن» «DDN» العالمية لتطوير حلول الجيل الجديد من مصانع البيانات، لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية والبحثية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وقال إيفجيني أوستروفسكي، رئيس قسم الإيرادات في شركة «كيرنو»: «لطالما حرصنا على الالتزام بأهداف البنية التحتية الرقمية في الإمارات ومن خلال الشراكة مع DDN، سنواصل دعم توجه المنطقة لتحقيق مستقبل قوي معزز بالذكاء الاصطناعي وقائم على البيانات».

وأضاف: «ستعزز «كيرنو» وDDN المواهب الإماراتية من خلال الاستثمار في برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا مصانع البيانات لدفع عجلة الابتكار الرقمي.

وقال لوران تيير، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في DDN: «تحتل دولة الإمارات موقع الصدارة في مجال التحول الرقمي، وتمثل الشراكة مع «كيرنو» خطوة محورية في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي والحوسبة عالية الأداء في المنطقة».