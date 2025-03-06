طيران الإمارات تعزز شراكتها مع Trip.com

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن توسيع شراكتها طويلة الأمد مع Trip.com، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات السفر الشاملة.

وقّع الاتفاقية نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وسي تي أوي، نائب الرئيس لرحلات الطيران في مجموعة Trip.com وذلك على هامش فعاليات معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين 2025”.

وستركز الشراكة في المرحلة المقبلة من التوسع، على استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة واستهداف شرائح عملاء مختلفة. وستتعاون طيران الإمارات وTrip.comعلى توسيع الحضور العالمي لـ Trip.com من خلال شراكات واستراتيجيات ترويجية مدروسة، مستفيدين من الشبكة الدولية الواسعة لطيران الإمارات، مع تنسيق الجهود التسويقية في الأسواق الآسيوية والأوروبية، التي تظل ضمن الأولويات الاستراتيجية لكلا الجانبين.

وقال نبيل سلطان: "نتطلع إلى تعزيز نطاق وعمق تعاوننا مع Trip.com. حيث لن تقتصر المرحلة المقبلة على توسيع نطاق وصول منتجاتنا إلى قاعدة عملاء Trip.com فحسب، بل تتيح أيضاً فرصاً جديدة لتحفيز الطلب على باقات الطيران والفنادق، إلى جانب دمج العروض عبر برنامجي الولاء التابعين لنا، واستهداف شرائح متنوعة من المسافرين من خلال عروض ترويجية متخصصة. ونحن متحمسون لمنح عملاء Trip.com المزيد من الخيارات لتخصيص رحلاتهم بسهولة مع طيران الإمارات".

وقال سي تي أوي: "نحن سعداء بالارتقاء بشراكتنا إلى مستويات جديدة، من خلال دمج مجموعة واسعة من عروض الرحلات مع محفظة موسعة من الفنادق والخدمات السياحية. ومن خلال الجمع بين شبكة طيران الإمارات العالمية الرائدة ونظام Trip.com السياحي المبتكر، فإننا نوفر للمسافرين المزيد من الفرص للاستفادة من باقات حصرية تشمل الرحلات والفنادق، بالإضافة إلى عروض ترويجية مخصصة ومكافآت ولاء محسّنة".

وستعمل طيران الإمارات وTrip.com بشكل وثيق على تعزيز تحويل العملاء من خلال دمج مجموعة متنوعة من عروض رحلات طيران الإمارات مع محفظة Trip.com المتنامية من خدمات الفنادق والسفر، كما سيتعاون الطرفان في تقديم عروض حصرية مصممة خصيصاً للعائلات ومحبي العطلات.

وبالإضافة إلى الأنشطة الترويجية المستهدفة، ستنسق طيران الإمارات وTrip.com حملات مؤثرة لدفع النمو في الأسواق العالمية الرئيسية، كما سيعمل الطرفان على دمج خدمات مضافة وعروض مخصصة لبرنامجي Trip.com Rewards وسكاي واردز طيران الإمارات.

كما ستشمل الشراكة فرصاً ترويجية مشتركة تستهدف شرائح معينة من المسافرين مثل الطلاب والشباب وعملاء الرحلات البحرية، وستستفيد طيران الإمارات من قاعدة عملاء Trip.com المتميزة من خلال إتاحة خدمة السيارة مع سائق على منصة Trip.com.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت شراكتها مع Trip.com في عام 2020 لتعزيز تواجدها في الصين، ثم توسعت عبر آسيا. وشمل التعاون الأولي حملات تسويقية مشتركة ومبادرات تسويقية أخرى لتعزيز مبيعات طيران الإمارات عبر منصات Trip.com الإلكترونية، مع التركيز على توفير تجربة حجز مخصصة.

ويأتي توسيع الشراكة في الوقت الذي تخطط فيه طيران الإمارات لتعزيز وجودها في آسيا عبر إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين، وأربع رحلات أسبوعية إلى دا نانغ في فيتنام، وثلاث رحلات أسبوعية إلى سيام ريب في كمبوديا. وتتمتع طيران الإمارات بأكبر شبكة وجهات بين الناقلات غير الآسيوية، حيث تسير رحلاتها إلى 24 مدينة في شرق آسيا.