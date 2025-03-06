دبي تشهد أول كيان عالمي بقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض

أعلن كل من مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة إنفورما عن توقيع شراكة استراتيجية لإطلاق كيان عالمي رائد في قطاع إدارة المعارض والفعاليات يعمل عبر مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. وتجمع هذه الشراكة بين كيانين تجاريين متكافئين يتمتعان بأصول وقدرات تكاملية عالية، لتؤدي إلى إنشاء شركة جديدة تحت اسم «إنفورما إنترناشونال» والتي ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية بحلول الربع الأخير من عام 2025. وستتخذ الشركة الجديدة من دبي مقراً لها لخدمة الأسواق الإقليمية الكبرى في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى الاستفادة من قدراتها التوسعية لتصدير علاماتها التجارية الكبيرة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مركز دبي التجاري العالمي بمضاعفة مساهمة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في ناتج دبي المحلي الإجمالي ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات وتمكين التجارة عبر الحدود عبر الفعاليات التجارية الرائدة. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.

وستشتمل «إنفورما إنترناشونال» على مجموعة واسعة من الفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والمعارض المتخصصة وبرامج التدريب المهني والاعتمادات، وذلك من خلال دمج أعمال كل من مركز دبي التجاري العالمي وإنفورما في دبي والأسواق الشريكة. وستنتج عن هذه الشراكة شركة رائدة في السوق بإيرادات تتجاوز 700 مليون دولار، مع إمكانيات نمو مزدوج، مدفوعة بالتوسع خارج دبي والشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية الأسرع نمواً.

الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للشراكة:

إنشاء كيان عالمي ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: بحيث يجمع بين الفعاليات العالمية لمركز دبي التجاري العالمي وفعاليات مجموعة إنفورما في دولة الإمارات والأسواق الشريكة، لامتلاك وتشغيل أكثر من 40 علامة تجارية رائدة في قطاعات عالية النمو مثل قطاع الأغذية (معرض جلفود)، وتقنية المعلومات والاتصالات (معرض جيتكس)، وأمن المعلومات (معرض جيسيك)، والرعاية الصحية (معرض الصحة العالمي)، والطاقة (معرض الشرق الأوسط للطاقة)، والطيران (معرض دبي للطيران).

تسريع التوسع العالمي: حيث تتيح الشراكة فرصاً جديدة لتصدير العلامات التجارية لمركز دبي التجاري العالمي إلى الأسواق العالمية الأسرع نمواً في قطاع الفعاليات التجارية بما في ذلك شبه القارة الهندية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا.

تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال: وذلك عبر استقطاب الفعاليات الكبرى من بين أكثر من 100 علامة تجارية عالمية متخصصة تابعة لإنفورما، بما يدعم الاستراتيجية الاقتصادية لدبي، لا سيما في ظل تعزيز البنية التحتية الجديدة للمعارض والفعاليات في مركز دبي للمعارض بدءاً من عام 2026.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «لعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ومع توسع فعالياتنا الرائدة مثل جيتكس وجلفود دولياً، إلى جانب محفظة إنفورما القوية من المعارض في القطاعات التكميلية، تأتي هذه الشراكة لتكون بمثابة قوة تحولية للتجارة عبر الحدود، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للقطاعات والاقتصادات التي نعززها عبر الفعاليات التجارية. وقد نجح مركز دبي التجاري العالمي في بناء محفظة من العلامات التجارية الرائدة لفعاليات الأعمال، وبالنسبة لنا فإن إنفورما هي الشريك المثالي لدمج قدراتنا المشتركة والاستفادة من فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع عالي التأثير».

من جانبه، قال ستيفن أ.كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما: «لدينا شراكة قوية في دبي مع مركز دبي التجاري العالمي، ويمثل هذا الإعلان اليوم خطوة جديدة في توسيع وتوطيد علاقتنا، وهو ما سيمكننا من إنشاء شركة فريدة ومتميزة في أحد أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً على مستوى العالم».

وتعد مجموعة إنفورما، شركة رائدة عالمياً في قطاع الفعاليات التجارية والخدمات الرقمية والأبحاث الأكاديمية، وهي مدرجة ضمن مؤشر فايننشال تايمز لأكبر مائة شركة بريطانية (FTSE 100). وتمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات، مع تركيز قوي على قطاع الفعاليات التجارية بين الشركات.

فيما يعتبر مركز دبي التجاري العالمي رائد قطاع الفعاليات التجارية في دولة الإمارات منذ أكثر من أربعة عقود، ويمتلك ويدير اثنين من أبرز مراكز الفعاليات في دبي وهما: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض (DICEC)، ومركز دبي للمعارض (DEC)، اللذان يدعمان تنظيم الفعاليات على مستوى المدينة. ويتم حالياً توسيع مركز دبي للمعارض على ثلاث مراحل، وسيصل إجمالي مساحة المعارض الداخلية للمركز إلى 180.000 متر مربع، بما يلبي النمو المستمر في قطاع الفعاليات التجارية.