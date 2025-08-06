إماراتي وطالب هندي يفوزان في سحوبات «مليونير الألفية» من سوق دبي الحرة

فاز المواطن الإماراتي منصور الهاشمي، البالغ من العمر 55 عاماً والمقيم في مدينة العين، بمليون دولار بسحب «مليونير الألفية» من «سوق دبي الحرة» عبر التذكرة رقم 0548 التي اشتراها بتاريخ 27 يوليو الماضي، أثناء سفره إلى البحرين.

وأعلنت «سوق دبي الحرة» اليوم الأربعاء، عن الفائزين الجدد في سحوبات مليونير الألفية والمفاجآت الكبرى التي جرت في الكونكورس C بمطار دبي الدولي، فيما حالف المليونير الثاني، الطالب الهندي واين ناش دي سوزا، البالغ من العمر 18 عاماً والمقيم في دبي، والذي فاز بمبلغ مليون دولار أمريكي ضمن سحوبات مليونير الألفية عبر التذكرة رقم 4463 التي اشتراها بتاريخ 26 يوليو الماضي، أثناء سفره مع عائلته إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفاز أيضاً في السحب مقيم إثيوبي بدراجة نارية فاخرة.

ويُعد الهاشمي الفائز الإماراتي رقم 17، بلقب المليونير في هذه السحوبات.

وقال الهاشمي، وهو أب لأربعة أبناء ومن المشاركين المنتظمين في سحوبات سوق دبي الحرة منذ 10 سنوات: «شكراً لسوق دبي الحرة. سعيد جداً بهذا الفوز الرائع».

وأعرب دي سوزا، الذي انتقل حديثاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته العليا في هندسة الفضاء بجامعة إلينوي، عن سعادته البالغة قائلاً: «شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة، سأستثمر هذا المبلغ في أمور مفيدة».

وأشار إلى أن الجائزة ستُستخدم لدعم تعليمه وتعليم شقيقته، مع جزء مخصص للاستثمار أو شراء عقار في دبي. ويُعد دي سوزا الفائز الهندي رقم 255، بمليون دولار في سحوبات مليونير الألفية منذ إطلاقها عام 1999، إذ تُعتبر الجالية الهندية الأكثر مشاركة في هذه السحوبات.

وفي أعقاب سحب المليونير، أُقيمت سحوبات المفاجآت الكبرى على دراجة نارية فاخرة، حيث فاز المقيم الإثيوبي سامسون أسيفا، البالغ من العمر 60 عاماً والمقيم في دبي، بدراجة «أبريليا توونو V4»، عبر التذكرة رقم 0090 التي اشتراها بتاريخ 13 يوليو.

ويُعد أسيفا أول فائز إثيوبي بدراجة نارية منذ إطلاق سحوبات المفاجأة الكبرى في عام 2002.