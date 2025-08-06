4.7 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار للتطوير» خلال النصف الأول بنمو 41 %

حققت شركة «إعمار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي أرباح 4.7 مليارات درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو 41 % عن نفس الفترة من العام الماضي، بعد أن سجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 (من يناير إلى يونيو)، بزيادة بلغت 37 %. وذلك بفضل الإقبال الناجح لشراء مشروع ضمن محفظتها الرئيسة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز مكانة الشركة الريادية في السوق، وسجلت الشركة صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليارات درهم.

وسجلت «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأعلنت الشركة المتخصصة في مجال تطوير الأصول العقارية للبيع في دولة الإمارات، والتي تمتلك شركة «إعمار العقارية»، حصة الأغلبية فيها، عن تحقيقها لنتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2025 (من يناير إلى يونيو)، ما يعكس كفاءتها التشغيلية المستدامة، وريادتها في السوق.

وتظهر المبيعات الإيجابية بفضل المبيعات القياسية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، وارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، لتصل إلى 117.7 مليار درهم (32 مليار دولار أمريكي)، حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات في السنوات المقبلة.