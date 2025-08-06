8.88 مليارات درهم أرباح «إعمار العقارية» النصفية بنمو 30%

حققت شركة «إعمار العقارية» أرباحاً صافية بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام 2025 بنحو 8.88 مليارات درهم، مقارنة بـ6.83 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو بنسبة 30%.

كما ارتفع صافي الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 33% إلى 7.08 مليارات درهم، مقارنة بـ5.34 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ما يمثل هامشاً ربحياً تجاوز 52%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إعمار مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وارتفاع الإقبال على مختلف مشاريع الشركة.

وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يبشر بنمو قوي في إيرادات الشركة في المستقبل.

وبلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.