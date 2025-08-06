506.8 ملايين دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» النصفية بنمو 228%

سجّلت شركة دبي لصناعات الطيران قفزة في أرباحها للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 228%، لتصل إلى 506.8 ملايين دولار مقارنة بـ154.3 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

جاء هذا النمو القوي مدفوعاً بارتفاع الإيرادات التشغيلية التي بلغت 843.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 24.2% أو ما يعادل 164.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث سجلت الشركة حينها إيرادات قدرها 679.2 مليون دولار. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو إيرادات الصيانة والإيرادات الإضافية من تأجير الطائرات التي استحوذت عليها الشركة من خلال صفقة اندماج.

وسجلت الشركة تحسناً في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع هامش الربح المعدل قبل الضرائب إلى 25.7%، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 13.3%.

وأوضح التقرير المالي أن التدفق النقدي التشغيلي بلغ 659 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وذلك في أعقاب استحواذ الشركة على «نورديك أفييشن كابيتال- NAC» في مايو الماضي، بقيمة 2 مليار دولار.

وأسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة طائرات «دبي لصناعات الطيران» لتصل إلى نحو 750 طائرة، شاملة الطائرات المملوكة والمدارة وتلك قيد الطلب، ما يمثل نمواً بنسبة تقارب 50%.

كما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المباعة 35 طائرة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران تعليقاً على النتائج: أتممنا عملية الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital في 7 مايو 2025. وقد زاد هذا الاستحواذ أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها بنسبة 50% تقريباً ليصل عددها إلى حوالي 750 طائرة. وقد أتممنا دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، ونعمل حالياً على استكمال دمج كافة الوظائف والأنظمة التشغيلية الداعمة والمساندة، ونتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية هذا الربع.

وسجلت الإيرادات والأرباح نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، نتيجةً للإيرادات الإضافية من الأعمال التي تم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى خفض التكاليف الناتج عن إعادة تمويل الديون وإلغاء النفقات المكررة. ولا تزال مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة قوية للغاية.

وقد زادت الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار؛ وارتفع هامش الربح قبل الضرائب إلى 25.7% والعائد على حقوق الملكية إلى 13.3%.

كما واصل قسم الهندسة في شركة دبي لصناعات الطيران أداءه القوي، حيث ارتفعت إيرادات جورامكو بنسبة 26% لتصل إلى 119 مليون دولار، وارتفعت أرباحها بنسبة 80% لتصل إلى 39.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025.