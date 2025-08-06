إطلاق مشروع "جزيرة نايا" في دبي قبالة سواحل جميرا

أعلنت شمال القابضة، شركة الاستثمار المتنوعة التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن إطلاق مشروعها الرائد "جزيرة نايا دبي"، الوجهة السكنية الخاصة التي تُعيد رسم ملامح الرفاهية العصرية في الإمارة.

وتحتضن الجزيرة أول فندق يحمل صفة الميزون من علامة Cheval Blanc العالمية في المنطقة، في خطوة تُجسّد لحظة فارقة في مشهد الضيافة الفاخرة بدبي. ويقدم هذا الفندق مجموعة حصرية من الأجنحة والفلل الخاصة التي تعكس فلسفة Cheval Blanc التصميمية، حيث تمتزج الحداثة بالهدوء، وتنسجم الفخامة مع الرفاهية التي تلامس المشاعر.

كما تضم الجزيرة مجموعة محدودة من المساكن الشاطئية الفاخرة والعقارات السكنية التي تحمل العلامة، بالإضافة إلى أراضي شاطئية مخصصة لبناء الفلل، في تجربة سكنية نادرة تجمع بين التصميم والطبيعة وأسلوب الحياة بانسجام استثنائي.

وتتمتع “جزيرة نايا دبي” بموقع استراتيجي قبالة سواحل جميرا، مع اتصال مباشر بشبكة الطرق الحيوية في الإمارة، ما يضمن سهولة الوصول من وإلى قلب المدينة. وقد تم تصميم المخطط العام للجزيرة بأسلوب يراعي الانفتاح على المساحات الطبيعية الخضراء والتضاريس الساحلية، ويعتمد على بنية معمارية منخفضة تسمح بإطلالات خلابة على أبرز معالم دبي، في إطار طبيعي تحيط به مياه الخليج من كل جانب.

وتنبض الجزيرة بروح هادئة تلامس الطبيعة، حيث تتكامل جميع المرافق لتوفير تجربة معيشية متكاملة تعزز إحساس الانتماء إلى روح المكان. من تجارب الضيافة الراقية، إلى مرافق التعافي والاستجمام، والمرسى الخاص – كل عنصر منها مُصمم بعناية ليتناغم مع إيقاع الجزيرة ويعكس هويتها الفريدة.

وتعليقاً على هذا المشروع، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشمال: “يمثل هذا المشروع محطة محورية في رؤيتنا لابتكار تجارب تنبض بالمعنى والعمق، وهو خطوة نوعية تعكس التزامنا بتقديم مفاهيم ريادية تُعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية للضيافة الاستثنائية.” وأضاف: “جزيرة نايا دبي ليست مجرد عنوان فاخر، بل تجربة حياة تنمو وتزدهر مع مرور الزمن.”

ومع انطلاق الأعمال التمهيدية، تتهيأ جزيرة نايا دبي لتكون أبرز الوجهات السكنية الساحلية في المنطقة – مكانًا لمن يقدّرون التفرّد، والخصوصية، وجمال التفاصيل.