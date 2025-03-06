«كاناكورد ويلث» تتوسع إقليمياً عبر دبي

أعلنت «كاناكورد ويلث» عن افتتاح مكتب دائم في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس التزامها بتوسيع نطاق خدماتها في الشرق الأوسط. يأتي التوسع بعد استحواذ الشركة مؤخراً على أعمال «بروكس ماكدونالد إنترناشونال» في غيرنزي وجزيرة مان وجيرسي، ما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية، إلى جانب عملياتها القائمة في سنغافورة والمناطق التابعة للتاج البريطاني.

وسيمكّن المكتب الجديد، الذي يعمل بموجب رخصة مستشار استثماري من الفئة الرابعة، «كاناكورد» من تقديم خدماتها المتخصصة لإدارة الثروات للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والمغتربين في المنطقة.

وأكد ديفيد إيسفاندي الرئيس التنفيذي لـ«كاناكورد ويلث»، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «قضيت وقتاً طويلاً مؤخراً في الشرق الأوسط، ومن خلال المحادثات التي أجريتها، أرى أن هذا التوسع يمثل فرصة هائلة تتماشى مع خطط نمونا الطموحة».