«سوفوس» تستحوذ على «سيكيور ووركس»

أعلنت أمس «سوفوس» للأمن السيبراني اكتمال استحواذها على سيكيور ووركس وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 859 مليون دولار. وبموجب الاتفاقية، استحوذت سوفوس على سيكيور ووركس في صفقة نقدية بقيمة 859 مليون دولار. وسيحصل مساهمو سيكيور وركس، بما في ذلك دل تكنولوجيز على 8.50 دولارات لكل سهم نقداً.

يمثل هذا علاوة 28 % على متوسط السعر المرجح للحجم لمدة 90 يوماً. وأكدت سوفوس التزامها بتقديم خدمات وتقنيات أمنية متطورة تعمل على تمكين مجتمعنا العالمي من البائعين ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) ومقدمي خدمات الأمن المدارة (MSSPs).

وتدعم سوفوس 28.000 مؤسسة في العالم. وقال جو ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة سوفوس: سنكون قادرين بعد الاستحواذ على تطوير الذكاء الاصطناعي واستخبارات التهديدات وأبحاث الهجمات من خلال قياس عن بعد عالمي أكثر تنوعاً وعمقاً يتم ضبطه من قبل المحللين للعالم الحقيقي.