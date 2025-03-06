تعاون بين «غرفة الشارقة» والغرفة التجارية البنغلاديشية

أكدت غرفة الشارقة حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بنغلاديش، واستدامة التنسيق لتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة عبر تطوير التواصل بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين لدعم نمو التجارة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء العمل نظمته غرفة الشارقة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للعاصمة البنغلاديشية دكا، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتكسين أحمد رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال الأعضاء في غرفة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة دكا.