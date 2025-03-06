«اقتصادية عجمان» تطلق أسبوع ريادة الأعمال

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من «أسبوع ريادة الأعمال 2025» في إمارة عجمان، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية ويجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري في منطقتي حديقة الجرف وسوق مشيرف. وتتميز الدورة الحالية بمشاركة «مبادرة دكاكين».

وأكد سيف السويدي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالندب، أن الأسبوع بات ركيزة أساسية لدعم بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز فرص نمو المشاريع الناشئة بما يواكب رؤية إمارة عجمان 2030 في تحفيز ريادة الأعمال عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال: نؤمن في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأن ريادة الأعمال المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ونسعى من هذا الأسبوع إلى تمكين رواد الأعمال.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في الدائرة إن أسبوع ريادة الأعمال يبرز الرؤية المشتركة لتحفيز الأفكار الطَموحة التي تدعم اقتصاد الإمارة، كما يُسهم في تعزيز الثقة لدى شركاء الدائرة والجمهور.