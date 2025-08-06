9.7 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» النصفية بنمو 12%

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» تحقيق صافي دخل في الربع الثاني 2025 بلغ 5.09 مليارات درهم (1.385 مليار دولار بزيادة 16%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.29 مليارات درهم (2.256 مليار دولار).

وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري 9.74 مليارات درهم (2.655 مليار دولار) بنمو 12% مقارنة مع 8.7 مليارات درهم( 2.377 مليار دولار) في النصف الأول من 2024.

وسجلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 44.36 مليار درهم (12.087 مليار دولار) مقابل 44.25 مليار درهم( 12.059 مليار درهم).

ووافق مجلس إدارة أدنوك للغاز على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 6.581 مليارات درهم (1.792) مليار دولار)، على أن يتم صرفها في شهر سبتمبر.

وتستمر الشركة في تقديم خدماتها، وتلبية احتياجات العملاء المحليين بموجب عقود طويلة الأجل توفر أسعاراً تنافسية وهوامش ربح محسنة.

ونجحت «أدنوك للغاز» في الاستفادة من فرص تجارية لبيع كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مجزية في السوق المحلي أو عبر التصدير خارج الدولة.

وسجلت شركة «أدنوك للغاز» خلال الربع الثاني من العام الجاري أداء قوياً على امتداد محفظة منتجاتها، لا سيما في مبيعات الغاز في السوق المحلي، وتستمر الشركة في تقديم خدماتها وتلبية احتياجات العملاء المحليين بموجب عقود طويلة الأجل، توفر أسعاراً تنافسية وهوامش ربح محسنة، كما نجحت «أدنوك للغاز» في الاستفادة من فرص تجارية لبيع كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مجزية في السوق المحلي أو عبر التصدير خارج الدولة. وتؤكد هذه النتائج مرونة محفظة منتجات الشركة، وتنوعها وقدرتها على التكيف مع تغيرات أسعار الطاقة.

كما وافق مجلس إدارة «أدنوك للغاز» على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 6.581 مليارات درهم (1.792 مليار دولار)، على أن يتم صرفها في شهر سبتمبر.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يسعدني أن أعلن عن تحقيق «أدنوك للغاز» أعلى صافي دخل في تاريخ الشركة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بأدائها القوي في مجال مبيعات الغاز في السوق المحلي والتحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية. ويؤكد هذا الأداء التقدم المستمر، الذي تحققه الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029 تماشياً مع الاستراتيجية المحدثة، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي. وبفضل التدفقات النقدية القوية وهوامش الربحية المستقرة تواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو طويل الأمد، وتقديم عوائد مجزية، مدعومة بمرونة نموذج أعمالها».

ورفعت «أدنوك للغاز» نفقاتها الرأسمالية بنسبة 49% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، كما حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» وترسية عقود بقيمة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني»، ما يرفع إجمالي المصاريف الرأسمالية التي التزمت بها الشركة إلى 73.45 مليار درهم (20 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تنفذ «أدنوك للغاز» خلال المدى القريب والمتوسط عدداً من المشاريع الاستراتيجية، تشمل المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير الغاز المتكامل (IGDE-2)، ومشروع التوسعة الاستراتيجي «ميرام» لتسريع استرداد وتسييل الإيثان، بالإضافة إلى اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمرحلتين المتبقيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني».

وتواصل الشركة تنفيذ عدد من مشاريع النمو، من بينها مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس، بهدف تعزيز حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال المتنامي، حيث يمثل هذا المورد الحيوي عنصراً متنامياً، يضيف قيمة متزايدة إلى محفظة منتجات الشركة. وستسهم مشاريع النمو في تعزيز محفظة منتجات «أدنوك للغاز»، ما يوفر مصادر إيرادات إضافية وهوامش ربح محسنة.

يذكر أن «أدنوك للغاز» شهدت تدفقات رأسمالية صافية كبيرة بلغت 1.836 مليار درهم (500 مليون دولار)، وذلك عقب إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» خلال شهر يونيو الماضي. وتواصل الشركة مساعيها للانضمام إلى مؤشر «فاينانشال تايمز للأوراق المالية»(FTSE)، والمتوقع إدراجها فيه في شهر سبتمبر من العام الجاري، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإدراج في استقطاب تدفقات نقدية إضافية تتجاوز 735 مليون درهم (200 مليون دولار) وفقاً لتقديرات السوق، ما يعزز من مكانة الشركة الاستثمارية على الصعيد العالمي، ويدعم تنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن زيادة مستويات السيولة وحجم التداول في أسهمها.

وتواصل «أدنوك للغاز» تعزيز الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال إطلاق «MEERAi»، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير. وتُعد «MEERAi» أحدث إضافة إلى مجموعة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» التي يجري تطبيقها عبر سلسلة القيمة التابعة لـ«أدنوك»، حيث تم تطويرها خصيصاً لدعم الإدارة التنفيذية عبر تقديم رؤى فورية قائمة على البيانات، تُمكّن مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر دقة.