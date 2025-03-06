تجارب استثنائية وخيارات متعددة للإفطار والسحور بدبي في رمضان

تقدم دبي مجموعة من أفضل تجارب فنون الطهي والمأكولات من جميع أنحاء العالم في شهر رمضان المبارك، كما تواصل المطاعم المختلفة استقبال عشاق المأكولات طوال اليوم كالمعتاد.

وتتيح حملة رمضان في دبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مجموعة متنوعة من تجارب الإفطار والسحور الرائعة والمناسبة للجميع عبر المطاعم والخيم الرمضانية وتطبيقات توصيل الطعام الشهيرة حتى 30 مارس، والتي تتيح للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المقبلات الرمضانية التقليدية، والأطباق العالمية الشهيرة، والمأكولات الإماراتية الأصيلة.

وتلبي تجارب تناول الطعام المتنوعة في دبي احتياجات الجميع، سواء كانوا يستمتعون بأجواء رمضان، أو يتطلعون ببساطة إلى استكشاف المأكولات الشهية في المدينة. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة لا تُنسى من تجارب المأكولات التي تسلط الضوء على مكانة المدينة وجهة عالمية لفنون الطهي والطعام، والمشاركة في تجارب ثقافية فريدة من نوعها، وصنع لحظات لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة.

الأسواق الرمضانية

تحتفي الأسواق الرمضانية في دبي بالثقافة والمأكولات والمجتمع، فتقدم تجارب تسوق وهدايا لا تُنسى طوال الشهر الكريم. ومن بين الفعاليات المتميزة لهذا العام، انطلاق الدورة الأولى من فعالية رمضان «آت ذا بارك» التي تقدم احتفالات متميزة في حديقة زعبيل البوابة رقم 3 من 6 وحتى 23 مارس، وذلك تماشياً مع إعلان دولة الإمارات سنة 2025 «عام المجتمع»، فتفتح الفعالية المليئة بالأجواء النابضة بالحياة أبوابها من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بتجربة إفطار وسحور رائعة تضم مجموعة واسعة من المأكولات المتنوعة، وتقدم مجموعة من شاحنات الطعام، والمأكولات الشعبية، إلى حلويات رمضان، والمقاهي، تكملها تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس من شرطة دبي، إلى جانب متاجر التجزئة الموسمية، وعروض ثقافية متميزة، وعروض ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة في أجواء خارجية ممتعة.

ويضم السوق الذي يُقام في إطار الفعالية تشكيلة واسعة من المنتجات المصنوعة يدوياً مثل الملابس، والحقائب، والمجوهرات، وإبداعات الحرف اليدوية، وغيرها الكثير. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة تبرز روح الشهر الفضيل، ومن ذلك تجربة الحكواتي، وركن فن الخط العربي، والعروض الفنية الرائعة، والفعاليات الترفيهية والثقافية، والأنشطة الرياضية، والألعاب الحماسية، واللقاءات الخاصة مع شخصيتي مدهش ودانة المفضلتين للجميع، وغير ذلك الكثير.

شارع المأكولات

يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات حتى 23 مارس.

حيث يمكن للزوار الدخول إلى المهرجان مجاناً للاستمتاع بتناول المأكولات لدى 55 مطعماً مشاركاً موزعة على 5 مناطق، ويقدمون تشكيلة من مأكولات جنوبي الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مليئة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين. علما بأن المهرجان يفتح أبوابه يومياً أمام جميع الزوار حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

وتستمر فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 27 مارس، وتتضمن أنشطة ثقافية متميزة، إضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل، وتبلغ أسعار تذاكر دخول الفعالية 35 درهماً للفرد قابلة للاسترداد في صورة قسائم يمكن الاستفادة منها في جميع أنحاء السوق.

القرية العالمية

وتقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر تسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة، إلى جانب أكبر تجربة تناول طعام عالمية على مستوى المنطقة في ساحة المطاعم التي تضم 11 مطعماً عالمياً وأكثر من 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى ملتقى القرية العالمية المذهل، وتحدي رمضان للمشي، والفعاليات الثقافية والترفيهية، وإطلاق مدفع رمضان يومياً مع غروب الشمس.

وتعود الدورة الثالثة من سوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات، حيث يمكن للجميع الدخول مجاناً طوال فترة إقامة السوق الذي يستمر من 8 وحتى 23 مارس، والذي يقدم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتجارب التسوق، ونمط الحياة، ومجموعة من المأكولات الشهية من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويستضيف «سوق رايب ماركت» مجموعة من الأنشطة الخاصة في موقعه الرئيس داخل حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، ويوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويضم السوق أكثر من 100 بائع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تحمل طابع رمضان مثل صنع الفوانيس، والرسم على القماش، والتمور، ورسم الحناء، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار، والعروض الثقافية الحية.

تجارب حصرية

يحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاختيار من بين مجموعة من تجارب تناول الطعام الحصرية والمصممة خصيصاً للاحتفال بشهر رمضان المبارك. وسيجمع الإفطار الإماراتي الأصيل تحت النجوم في مزرعة «Camel Uschi» بين أسلوب الضيافة الإماراتية التقليدية والإطلالات الطبيعية الخلابة لصحراء دبي، وتمنح هذه التجربة الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت أضواء النجوم أو داخل خيام بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة.

وتشمل تجارب تناول الطعام الأخرى المتوافرة فقط في دبي جولة إفطار أسواق دبي من تنظيم شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، والتي تأخذ عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينيات القرن الماضي.

وتقدم فعالية ليالي رمضان في حتا، التي تنظمها دبي للثقافة، تجربة لا تنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق الطعام والرياضة من يوم 5 وحتى 15 مارس، وذلك من خلال مزيج رائع من الفنون التقليدية، وتجارب التسوق، والمسابقات الممتعة، مع إطلالة رائعة على جبال الحجر من الساعة 9 وحتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع.

كما تقدم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة تحت أضواء النجوم، مع إمكان إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً، وتخفيضات حصرية على التجذيف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الجبلية، وأنشطة Go Gravity، وخيارات الإفطار والسحور، سواء كان الضيوف يقيمون في Damani Lodges الفاخرة أو في Domes مع مسابح خاصة، أو حتى في المخيمات التقليدية.

الخيم الرمضانية

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالإفطار والسحور مع مجموعة من الخيارات التي تناسب الجميع في الخيم الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، وتبرز أجواء الاحتفال بالشهر الكريم من خلال الفعاليات الترفيهية والثقافية والأجواء الرمضانية المتميزة.

كما يحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستمتاع بأفضل الوجبات الرمضانية في خيمة أساطير، وبين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، والمجلس في مركز دبي التجاري العالمي، ونادي الإمارات للجولف، والمجلس في مدينة جميرا، وحديقة حكايات رمضان في بلازو فيرساتشي دبي، إضافة إلى تناول الطعام تحت أضواء النجوم في الصحراء في إطار تجربة «ليالي رمضان من نارا». ويمكن العثور على أفضل الخيم الرمضانية في المدينة في الموقع الإلكتروني لحملة رمضان في دبي.

الفنادق والوجهات السياحية

وتحتفل فنادق دبي بشهر رمضان من خلال عروض حصرية وباقات خاصة لتناول الطعام طوال الشهر الكريم، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية في الفنادق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك «أيليا دبي»، والعنوان للفنادق والمنتجعات، و«أفريكان كوين دبي»، و«منتجع الحبتور جراند أوتوجراف كوليكشن»، و«أموس دبي»، و«فندق أرماني»، و«بيف بار»، و«بلو دور باي ديلانو»، و«إيبيس مركز دبي التجاري العالمي»، و«جامافار دبي»، و«ماما شلتر دبي»، ومنتجع ومتنزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، و«موسم»، و«فندق ميلينيوم بلازا داون تاون»، و«نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي»، و«ون زعبيل»، و«رافلز النخلة دبي»، ومنتجع «روضة بيتش»، وفندق «ستوديو إم أرابيان بلازا»، و«سوفيتل دبي ذا أوبليسك»، و«سانت ريجس داون تاون دبي»، و«سويس أوتيل الغرير»، وفندق وأجنحة «تايم أوك»، ومنتجع ومارينا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق دبليو دبي الميناء السياحي. ويمكن الاطلاع على أفضل تجارب الإفطار في الموقع الإلكتروني لحملة رمضان في دبي.

ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاركة أسعد اللحظات طيلة الشهر الكريم، حيث تقدم أشهر الوجهات السياحية في المدينة مجموعة من العروض والتجارب الخاصة بشهر رمضان، حيث تستقبل «لا بيرل» الضيوف الراغبين في الاستمتاع بمأكولات عالمية المستوى مع عروض حية للترفيه المبتكر في باقة واحدة تتضمن إفطاراً رائعاً وباقات عروض بأسعار تبدأ من 454 درهماً.

ويستضيف منتجع لابيتا دبي باركس آند ريزورتس إفطاراً خاصاً في مطعمه المفتوح طوال اليوم، إضافة إلى تقديم سحور شهي مع خدمة تناول الطعام داخل الغرف، وتشكيلة لذيذة من الحلويات العربية في الردهة كل مساء من 27 فبراير وحتى 29 مارس.

تطبيقات تناول الطعام

يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أفضل مطاعم المدينة وأرقى خيارات الإفطار والسحور في أثناء الجلوس في منازلهم، واستكشاف مجموعة من خيارات تناول الطعام الحصرية على تطبيق Zomato الذي يقدم لمستخدميه خلال شهر رمضان المبارك، فرصة للحصول على تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على وجبات الإفطار في أكثر من 500 وجهة لتناول الطعام في مختلف أنحاء المدينة.