الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» تنطلق اليوم

تعزز حملة رمضان في دبي، التي تنظمها براند دبي؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، أجواء البهجة واللحظات السعيدة بين سكان وزوار المدينة، لا سيما أن الأسواق الرمضانية تعد من أبرز الأحداث التي ينتظرها الجميع كل عام، حيث تجمع هذه الأسواق بين الفعاليات الثقافية، والمأكولات الشهية، والأنشطة المجتمعية، وتقدم تجارب تسوق وهدايا مذهلة طوال الشهر الكريم.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شهر رمضان لهذا العام، برنامجاً مليئاً بالتجارب الحصرية، بما في ذلك الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك»، التي تجمع الأصدقاء والعائلات معاً للاحتفال بالشهر الفضيل في حديقة زعبيل بدءاً من اليوم وحتى 23 مارس الجاري.

وتماشياً مع إعلان دولة الإمارات سنة 2025 «عام المجتمع»، ترحب هذه التجربة النابضة بالحياة والشاملة بالجميع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور اللذيذة تحت أضواء النجوم، وكذلك تناول الطعام الشهي المتنوع من المأكولات الشعبية، إلى حلويات رمضان، والقهوة الطازجة، إضافة إلى فرصة زيارة المتاجر الموسمية، والاطلاع على المنتجات المذهلة والهدايا الحصرية التي يمكن شراؤها لأفراد العائلة والأصدقاء خلال الشهر الكريم. وإلى جانب تجارب المأكولات والتسوق، تستضيف الفعالية أيضاً مجموعة من العروض الفنية والثقافية المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويسهم الطقس المعتدل بدبي خلال هذه الفترة في توفير أجواء مثالية تتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

مأكولات متنوعة وتسوق

يمكن لزوار «رمضان آت ذا بارك» من العائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجارب إفطار وسحور رائعة مختارة بعناية مع مجموعة من الأطباق العالمية، إضافة إلى القهوة الطازجة، والحلويات التقليدية. حيث تقدم مجموعة من عربات الطعام، بما في ذلك «مطر فارم»، و«فييتناميز فوديز»، و«سويتش»، و«كراكنا جير»، و«فريت»، و«حلويات فراس»، وغيرها، تشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية طوال الفعالية.

وتوفر المتاجر الفرصة المثالية للتسوق وشراء الهدايا في رمضان، حيث يمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، والملابس التقليدية الأنيقة، والمجوهرات المبهرة، والهدايا الاستثنائية من العلامات التجارية المحلية، وغيرها الكثير.

تجارب ثقافية

يمكن لزوار فعالية «رمضان آت ذا بارك» الاستمتاع بمشاهدة إطلاق مدفع الإفطار مع غروب الشمس من شرطة دبي، وهو أحد التقاليد القديمة التي ظهرت في القرن العاشر الميلادي.

وتستضيف الفعالية كذلك مجموعة من العروض الترفيهية، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الرياضية الممتعة التي تبرز جوهر الشهر الفضيل، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بسماع القصص الرائعة من الحكواتي، وعروض الموسيقى الحية، واستكشاف الثقافة الإماراتية من خلال أنشطة الصيد بالصقور، والخط العربي، وفن الرسم بالحناء. وسيحظى الزوار الصغار بفرصة استكشاف ركن الأطفال الذي يضم مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل قلعة الألعاب المطاطية، والألعاب الاحتفالية التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار.

ترفيه مباشر

تحتضن الفعالية مجموعة مذهلة من العروض الترفيهية التي تشمل عازف العود، والعروض الثقافية، والبرامج الترفيهية المصممة خصيصاً لعطلة نهاية الأسبوع. وتقدم «رمضان آت ذا بارك» فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات رائعة وذكريات لا تُنسى بصحبة العائلة والأصدقاء، مع وجود الكثير من التجارب أمام الزوار.