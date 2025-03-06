ورشة عمل لـ«الاتحادية للضرائب» و«مايكروسفت» لتسريع الابتكار بالذكاء الاصطناعي

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل مشتركة عن «تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع شركة «مايكروسفت» العالمية المتخصصة في مجال تقنيات الحاسوب. عُقدت ورشة العمل بحضور عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة، وشارك فيها عدد من موظفي الهيئة ومن المُتخصصين في شركة «مايكروسفت»، وذلك ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات المُتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه الشراكات تماشياً مع أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدولة والاستراتيجية الرقمية للهيئة، وتوسيع نطاق الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في إطار الخطط الشاملة للهيئة لتوفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، بتقديم نماذج مُبتكرة تبرز ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي وتلبي تطلعات واحتياجات المُتعاملين، وتُعزِّز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات في بيئة مؤسسية تُشجع على الابتكار، وتُسهم في إدارة العمليات التشغيلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير العوامل اللازمة للمحافظة على جودة وكفاءة الخدمات الضريبية المُقدمة للمُتعاملين، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وتم في ورشة العمل استعراض أحدث التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المتعاملين، ومن بينها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والعديد من التطبيقات التي تُسهم بفاعلية في تحسين الإنتاج وتعزيز الأداء المؤسسي، كما تم تقديم تجارب لـ«الحلول السحابية للخدمات الحديثة والقدرات التقنية» التي توفر حلولاً للأنظمة والبنية التحتية المرنة، بما يعزز قدرة الهيئة على التكيُّف مع المتغيرات وضمان استدامة خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة.