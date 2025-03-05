69 % من مديري المرافق خليجياً يشيرون إلى تحسين الكفاءة عبر المنصات الرقمية المركزية

يشهد قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً مع تبني الأدوات الرقمية لتلبية متطلبات التشغيل المتزايدة وكشف تقرير جديد صدر عن PlanRadar بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA) أن 68.97% من محترفي إدارة المرافق أشاروا إلى تحسين الكفاءة من خلال استخدام المنصات الرقمية المركزية، بينما أكد 58.62% تحقيق وفور في التكاليف من خلال تقليل الأخطاء والتأخيرات.

ويسلط هذا التقرير الشامل الضوء على التحديات التي يواجهها محترفو إدارة المرافق، كما يقدم استراتيجيات عملية لمساعدتهم على التغلب عليها بفعالية.

قطاع يشهد نمواً متسارعاً: دور المنصات الرقمية

يسلط التقرير الضوء على كيفية ازدياد تعقيد قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للتوسع العمراني الكبير وتنوع أنواع المنشآت. حيث يستخدم 44.83% من المحترفين أدوات رقمية لتبسيط العمليات اليومية، بينما يعتمد 62.07% منهم على برامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) لتحسين سير العمل. ومع ذلك، لا تزال التحديات مثل عدم كفاءة العمليات، ونقص القوى العاملة، وضغوط الاستدامة تشكل عقبات رئيسة.

وتُبرز المنصات الرقمية كعنصر أساسي في إدارة المرافق الحديثة، حيث تمكّن فرق إدارة المرافق من رقمنة العمليات، وتعزيز الشفافية، وتحسين اتخاذ القرارات. وبفضل الأدوات التي تشمل إدارة المهام، والصيانة التنبؤية، وإعداد التقارير الفورية، لا يقتصر دور هذه المنصات على التغلب على التحديات، وإنما أيضاً تساعد على وضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية.

تحسين الكفاءة: فعالية المنصات المركزية في إدارة المرافق

تُعد الكفاءة أحد المحركات الرئيسة للنجاح في قطاع إدارة المرافق. ووفقاً للتقرير، أفاد 68.97% من محترفي إدارة المرافق بأن تحسين الكفاءة يُعد من أبرز الفوائد الناتجة عن تبني المنصات الرقمية المركزية. وتوفر هذه الأدوات واجهة موحدة لإدارة المهام، تتبع جداول الصيانة، وأتمتة سير العمل.

وعلى سبيل المثال، تُزيل المنصات الرقمية أوجه القصور المرتبطة بالجدولة اليدوية وإعداد التقارير الورقية، ما يسمح للفرق بالتركيز على العمليات الاستراتيجية. ومن خلال تقديم رؤى فورية وقنوات تواصل مبسطة، تضمن هذه الأدوات تعاوناً سلساً بين جميع أصحاب المصلحة، بدءاً من المقاولين وصولاً إلى مالكي العقارات.

توفير التكاليف: تقليل الأخطاء والتأخيرات

يمثل التحكم في التكاليف تحدياً دائماً في إدارة المرافق، حيث أفاد 58.62% من المشاركين بتحقيق وفور مباشرة نتيجة اعتماد الأدوات الرقمية. وتعمل هذه المنصات على تقليل الأخطاء من خلال مركزية البيانات، وأتمتة التوثيق، وتوفير التحليلات التنبؤية.

وتُسهم الصيانة التنبؤية في تقليل الإصلاحات غير المتوقعة وإعادة العمل الناتجة عن سوء التواصل أو العمليات القديمة. ويمكن لمحترفي إدارة المرافق استخدام البيانات الفورية لتحديد المشكلات المحتملة مبكراً، ما يمنع التأخيرات المكلفة ويطيل عمر الأصول الحيوية.

معالجة تحديات القوى العاملة

تُعد إدارة القوى العاملة قضية حيوية أخرى، حيث أشار 51.61% من المحترفين إلى أن نقص العمالة الماهرة يمثل مصدر قلق رئيساً. ويتطلب التطور السريع للتكنولوجيا تطويراً مستمراً للمهارات لضمان قدرة الفرق على استخدام الأدوات الرقمية بفعالية.

ويؤكد التقرير أن المنصات الرقمية سهلة الاستخدام، إلى جانب برامج التدريب المستهدفة، ويمكن أن تسد هذه الفجوة المهارية. ومن خلال أتمتة المهام المتكررة وتوفير وحدات تدريبية مدمجة، تمكّن المنصات الرقمية الفرق من العمل بكفاءة أكبر والتكيف مع المتطلبات المتغيرة بسلاسة.

تعزيز الاستدامة في إدارة المرافق

على الرغم من أن الكفاءة التشغيلية تحتل الأولوية،فإن الاستدامة أصبحت أيضاً محور اهتمام رئيساً في صناعة إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد 56% من محترفي إدارة المرافق بأن الأدوات الرقمية تدعم مبادرات الاستدامة، مثل تقليل استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد.

وعلى سبيل المثال، تتيح أجهزة الاستشعار المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والمدمجة في المنصات الرقمية لفرق إدارة المرافق مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وتحديد أوجه القصور، وتنفيذ تحسينات مستهدفة. وتتماشى هذه القدرات مع المبادرات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ما يبرز أهمية الممارسات الخضراء في إدارة المرافق.

التحول الرقمي ميزة تنافسية

يشير التقرير إلى أن 44.83% من محترفي إدارة المرافق في المراحل الأولى من التحول الرقمي، بينما قام 20.69% بتنفيذ الحلول الرقمية بشكل كامل. وأظهرت النتائج أن الذين تبنوا هذه التقنيات استفادوا من مزايا كبيرة، تشمل:

• 68.97% تحسين الكفاءة التشغيلية.

• 58.62% تحقيق وفور في التكاليف.

• 48.28% تعزيز قدرات الصيانة التنبؤية.

تُبرز هذه النتائج الأهمية المتزايدة للأدوات الرقمية في تحقيق التميز التشغيلي والبقاء في موقع تنافسي في سوق يتغير بسرعة.

تمكين محترفي إدارة المرافق: دعوة للعمل

يوفر التقرير خريطة طريق لمساعدة محترفي إدارة المرافق على الاستفادة الفعّالة من المنصات الرقمية:

1.البدء بالأدوات الأساسية: قم بتطبيق حلول إدارة المهام وإعداد التقارير لمعالجة الاحتياجات التشغيلية الفورية.

2.التوسع في التقنيات المتقدمة: تبنَّ تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتحليلات التنبؤية تدريجياً لتعظيم الكفاءة وتحقيق وفور في التكاليف.

3.تطوير مهارات الفرق: استثمر في التدريب المستمر لضمان قدرة الموظفين على الاستفادة الكاملة من إمكانات الأدوات الرقمية.

4.التركيز على التعاون: استخدم المنصات المركزية لتحسين التواصل وضمان توافق جميع أصحاب المصلحة على أهداف المشروع.

هذه الخطوات العملية تمثل دعوة واضحة لمحترفي إدارة المرافق لتبني التحول الرقمي، ما يعزز من كفاءتهم ويضعهم في موقع قوي لمواجهة تحديات المستقبل.

وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة PlanRadar: «المنصات الرقمية ليست أدوات فحسب، وإنما أيضاً هي عوامل تمكين للتحول في إدارة المرافق»،