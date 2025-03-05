بلووم القابضة تطلق كارمونا - المرحلة الثامنة من «بلووم ليفينج»

أعلنت بلووم القابضة، إطلاق «كارمونا»، المرحلة الثامنة من مشروع بلووم ليفينج، المجمع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد سميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة «كارمونا» الإسبانية العريقة، وتضم منازل تاون هاوس مكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2028.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يعكس مشروع بلووم ليفينج التزام بلووم القابضة بإرساء مفهوم جديد لنمط الحياة المجتمعي. لقد شهدنا إقبالاً استثنائياً عند إطلاق كل مرحلة من مراحل هذا المشروع المتكامل والشامل، مما يعزز الثقة بقدرتنا على تقديم أفضل التجارب للعملاء، لا سيما وأن سجل إنجازاتنا يحفل بنتائج متميزة في تنفيذ المشاريع السكنية عالية الجودة والتي تلبي الحاجات المتنامية لعملائنا. ونحن على ثقة تامة أن هذه المرحلة الجديدة ستحظى بالإقبال الكبير ذاته من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذي حظيت به المراحل السابقة».

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى، والتي تضم عيادة ومركزاً صحياً وسوبر ماركت، لضمان حصول السكان على كل مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهة أساسية لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج منطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات شراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.