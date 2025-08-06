انتعاش القطاع الخاص في دبي خلال يوليو

توسّع إنتاج الشركات غير النفطية بأسرع معدل في 5 أشهر

أظهر القطاع غير النفطي في دبي انتعاشا قوياً، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص به مدفوعاً بتحسن أقوى في أحجام المبيعات.

وتوسع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط في دبي بأسرع معدل في 5 أشهر خلال يوليو الماضي مع مواصلة الجهود لزيادة العمالة والمخزون، وتحسنت مُدد تسليم الموردين، وإن كان بوتيرة طفيفة نسبياً، بسبب اضطرابات في الشحن.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال يوليو، واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زخمه، وسط تعافي نمو الطلب، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.5 نقطة، بعد أن سجل 51.8 نقطة في يونيو، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وبحسب المؤشر، ظلت ضغوط التضخم الإجمالية متواضعة نسبياً على الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، ونتيجة لذلك، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بأبطأ معدل في 8 أشهر.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات، 52.9 في شهر يوليو، لافتاً إلى استمرار تحسن ظروف الأعمال.

وأوضح أن الشركات شهدت طلبيات جديدة في يوليو أعلى مقارنة بالشهر السابق وسط إشارات إلى مبيعات العملاء وبيئة أسعار داعمة في حين تباطأ نمو الطلبات الجديدة خلال يوليو، بسبب الضغوط التنافسية المتزايدة.

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