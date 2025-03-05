«الصير مارين» تتسلّم ناقلتي النفط «تابت» و«ريجل»

أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، تسلُّم ناقلتي النفط «تابت» و«ريجل»؛ آخر سفينتين ضمن الناقلات الست الجديدة متوسطة المدى التي تم طلبها من شركة «كي لبناء السفن» الكورية. وتم تزويد السفن الجديدة بأنظمة تنظيف غاز العادم، مع القدرة على استخدام الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المسال والميثانول؛ امتثالاً لأرقى المعايير البيئية، وبما يلبي الطلب العالمي المتزايد على نقل المنتجات البترولية والكيماويات النظيفة.

وجرى تمويل تسليم ناقلتي «تابت» و«ريجل» بالتعاون مع شركة «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، بقيمة 257.25 مليون درهم إماراتي (70 مليون دولار)، ليكون التعاون الثالث من نوعه بينها وبين الصير مارين، وبذلك يصل إجمالي استثماراتها في الأسطول الحديث إلى 845.2 مليون درهم إماراتي (230 مليون دولار).

وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: «بفضل نتائجنا المالية المتميزة عام 2024، وإيراداتنا التي تجاوزت 1.28 مليار درهم (348.9 مليون دولار)، مع أرباح تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، أصبحت الصير مارين شريكاً موثوقاً للمستثمرين أصحاب الطموح محلياً وعالمياً». ويشمل الأسطول حالياً ناقلتين للغاز المسال بسعة إجمالية 22,700 طن، وثلاث ناقلات نفط عملاقة تزيد سعة كل منها على 300,000 طن، و7 ناقلات متوسطة المدى بسعة تقارب 49,800 طن لكل منها، وناقلة بضائع سائبة بسعة 37,314 طناً. كما تمتلك الشركة ناقلتي غاز عملاقتين .