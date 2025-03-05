«هاكاثون ‏الضرائب» يعزز الابتكار في القطاع عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي‏

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً «هاكاثون ‏InnoTAX‏ 2025 للذكاء الاصطناعي‏»، الذي أقيم على ‏مدى يومين في متحف الشندغة في دبي، بهدف تطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع الضريبي، وتعزيز التعاون والابتكار بين القطاعين العام والخاص. واستعرضت الهيئة خلال الفعالية المشاريع والحلول التقنية المبتكرة المشاركة، والتي تهدف إلى توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لتحسين الخدمات الضريبية‏.

واستقبلت الهيئة منذ الإعلان عن فعالية «الهاكاثون» مجموعة من المشاريع في مجالات تحسين تجربة دافعي الضرائب بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مفهوم الوعي الضريبي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي، وذلك من خلال الفئات المستهدفة من «الهاكاثون»، والتي تضمنت المطورين، والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والمصممين، وعلماء البيانات، إضافة إلى طلاب الجامعات، والباحثين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك رواد الأعمال، وخبراء الضرائب، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار وعام المجتمع، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الابتكار هو ركيزة أساسية لتطوير القطاع الضريبي وتعزيز كفاءته، حيث يعكس هذا الهاكاثون التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع الضرائب عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع الضريبي. ويعتبر الهاكاثون منصة مُلهمة تتيح للمشاركين فرصة مميزة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الضرائب الرقمية، من خلال الأفكار والمشاريع الابتكارية التي تم تقديمها لدعم التقدّم في النظام الضريبي لدولة الإمارات».

واستقبلت الهيئة في اليوم الأخير من الهاكاثون عدداً كبيراً من المشاريع وقام فريق من الهيئة بالإضافة إلى خبراء متخصصين بتقييم المشاريع والحلول المقدمة وتم تكريم الحلول الرائدة في المراكز الثلاث الأوائل، حيث خضع التقييم لمعايير دقيقة تتضمن توظيف الإبداع والابتكار، ومدى جودة الحل وسهولة الاستخدام، إضافة إلى استفادة التكنولوجيا المستخدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين أو الأتمتة، كما تم تقييم الأثر والفائدة التي يقدمها الحل وقابليته للتنفيذ والتطبيق، مع مدى وضوح العرض وقوته وإقناعه.