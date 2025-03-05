موانئ أبوظبي تستعد لتسلّم رافعات متطورة لاستخدامها في محطة سفاجا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، أنها تستعد لتسلّم ثلاث رافعات باناماكس جديدة متطورة من شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، في إطار مشروع تطوير محطة جديدة متعددة الأغراض في سفاجا بمصر، من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في النصف الثاني من عام 2026، في إطار اتفاقية الامتياز التي أبرمتها المجموعة لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في عام 2023.

وتقوم المجموعة بتزويد «نواتوم للموانئ – محطة سفاجا» بثلاث رافعات رصيف، بالإضافة إلى ست رافعات جسرية مطاطية هجينة، بتكلفة تصل إلى 193 مليون درهم.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في سبتمبر من العام الماضي عن توقيع عقد مع شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة («زد بيه إم سي»)، بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم، لتوريد ست رافعات رصيف و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، يتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء بوانت نوار الكونغولي، و«نواتوم للموانئ – محطة لواندا» في أنغولا.

ويمثل التسليم الوشيك للرافعات بدء التجهيزات النهائية لتشغيل «نواتوم للموانئ – محطة سفاجا»، لا سيما بعد الإعلان في ديسمبر من العام الماضي عن تعيين شركة حسن علام للإنشاءات، وهي شركة رائدة في مجال الهندسة والبناء في مصر، لتطوير البنية التحتية للمحطة متعددة الأغراض المطلة على ساحل البحر الأحمر، والتي ستكون أول محطة دولية في منطقة صعيد مصر.

علاوة على ذلك، تقترب المجموعة من استكمال أعمال تشييد البنية الفوقية والمعدات والمباني والخدمات العامة لإنشاء مرافق متقدمة وبنية تحتية متطورة للمحطة التي ستقوم بمناولة بضائع متنوعة بما في ذلك البضائع السائبة الجافة والبضائع السائلة والحاويات والبضائع المدحرجة.

وتبلغ مساحة «نواتوم للموانئ - محطة سفاجا» نحو 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول 1000 متر وساحة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، و1 مليون طن من البضائع السائلة، ومرافق لمناولة البضائع المدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق مشتركة.

كما ستضم المحطة متعددة الأغراض مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، وسيتم تنفيذ أعمال بنية تحتية تشمل إنشاء طرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.

وسيضم المشروع ساحة خرسانية على مساحة 48 ألف متر مربع، ومحطة لمناولة الحاويات بمساحة 80 ألفاً و354 متراً مربعاً، مدعومة بالبنية التحتية اللازمة، وكذلك مساحة تصل إلى 66 ألفاً و360 متراً مربعاً لمناولة البضائع العامة والسائبة.