«الاقتصاد» تستعرض ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب

نظّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تحت عنوان «استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي»، بالتعاون مع شركة «انتيغرا سفن»؛ شركة الاستشارات العاملة في مجال البحوث والسياسات العامة، بمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة.

وركزت الورشة على تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، ما يصب في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل العمل لتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهب والأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ومثلت الورشة منصة لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024 ـ 2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.

وأتاحت الورشة فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين صناع القرار الرئيسيين في هذه الجهات والشركات، بما في ذلك قادة المواهب من شركات مثل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طيران الإمارات، دي إتش إل، سي 3، وسيغنا واهوي للتكنولوجيا وترجمة، وأبوظبي الأول، انفوسيس، حيث أسهمت خبراتهم ومشاركاتهم في إثراء الحوار وضمان تبني نهج شامل يتماشى مع تطلعات ومتطلبات المستقبل.

وأكدت ناتاليا سيشيفا، المديرة التنفيذية لشركة انتيغرا سفن، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلة: «من خلال هذه الورشة، لم نحدد التحديات فحسب، بل عملنا أيضاً على ابتكار حلول مبتكرة، حيث أتاحت الورشة فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة الصناعة وصناع السياسات في دولة الإمارات».