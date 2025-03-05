«إمباور» تعزز الكفاءات الوطنية في تبريد المناطق

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، تزايداً في عدد المواطنين في مختلف العناوين المهنية والإدارية ذات الصلة بصناعة تبريد المناطق، حيث شهد التوطين نمواً ملحوظاً في المؤسسة بنهاية 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة العنصر النسوي من المواطنات بلغ 45.37% بينما بلغت نسبة المواطنين من الرجال 54.63%، وذلك تجسيداً لنهج المؤسسة في تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تضع المؤسسة مسألة استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في مقدمة أولوياتها، وتحرص على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والقطاعات الحيوية، وتزويد الموظفين المواطنين بأدوات المستقبل لمواكبة أحدث المستجدات والاستعداد للتحديات الحالية والقادمة.

وأوضح أن المنظومة المتكاملة والخطة الاستراتيجية التي تتبناها «إمباور» تؤتي ثمارها. ونحرص أيضاً على تمكين وتوطين المرأة الإماراتية ودعم تطورها المهني في القطاع تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لدعم المرأة باعتبارها شريكاً في مسيرة التنمية.