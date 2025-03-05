صندوق خليفة لتطوير المشاريع يواصل تقديم الحزم المالية لتمويل ودعم رواد الأعمال

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مواصلة تقديمه حزمة مالية جديدة ضمن برامجه التمويلية القائمة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة في القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي؛ إذ يستمر الصندوق في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروضٍ متوسطة وطويلة الأجل تلبية لطموحات مشاريعهم المبتكرة.

وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة برنامج تمويل المشاريع الناشئة وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.

ويقدم برنامج تمويل المشاريع الناشئة قرضاً يعادل 80 في المئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً. كما يتيح برنامج التمويل لتوسعة المشاريع القائمة قرضاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والمستقرة في السوق، والتي يرغب مُلّاكها في تطويرها وتوسعتها؛ إذ يصل الدعم التمويلي الذي يقدمه القرض إلى 80 في المئة من مجموع تكاليف التوسعة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نحن ملتزمون المضي قُدُماً لتمكين ريادة الأعمال في المجتمع والإسهام في إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ونسعى من هذه الخطوة إلى خلق حلول تمويلية تهدف إلى توسيع نطاق دعمنا للمشاريع، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة باحتسابها ركيزةً أساسية لإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي مستدام، والدافع الرئيس لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وندعو رواد الأعمال إلى الاستفادة من فرص الدعم المقدمة، بشقيها التمويلي وغير التمويلي، واغتنام المزايا المتاحة ضمن مظلة الحزم المالية الجديدة من برامجنا.

ونؤكد التزامنا دعم وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع مبادرات اقتصاد الصقر، التي تقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري، خاصةً على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعياً لرفع حجم إسهامها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية أبوظبي وترسيخ مكانتها بيئة مُثلى للمشاريع المبتكرة».

ويُتيح الصندوق مجموعةً متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات لدعم رواد الأعمال وتطوير خبراتهم وتعزيز فرص نجاحهم؛ إذ قدّم الصندوق في 2024 دورات تدريبية حول ريادة الأعمال لـ5,658 متقدماً، ودورات استشارية جماعية لـ613 متقدماً.