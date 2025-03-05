«موديز»: التمويل الإسلامي سيواصل النمو في 2025

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يظل الطلب على التمويل الإسلامي قوياً في سنة 2025 مدعوماً باستمرار الزخم الاقتصادي وبرامج التنمية الطموحة في الأسواق الإسلامية الرئيسة، لكن الوكالة توقعت في الوقت نفسه تراجع حجم إصدار الصكوك. ومن المحتمل أن يظل إصدار المؤسسات المالية والشركات للسندات الإسلامية قوياً.

وأشارت الوكالة إلى أن نمو النظام المصرفي الإسلامي سيواصل تجاوز الأصول التقليدية. كما سيستمر الطلب على التمويل الإسلامي في الارتفاع، في ظل النشاط الاقتصادي القوي في مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آسيا والمدعوم ببرامج التنويع، والتدفقات الاستثمارية ونمو السكان. وستظل الإمارات والسعودية وماليزيا أكبر أسواق التمويل الإسلامي.

وأوضحت الوكالة أن إصدار الصكوك سيكون دون المستوى القياسي الذي تم تسجيله في سنة 2024. وسيكون حجم الإصدارات من 210-220 مليار دولار. وسيُعوض قطاعا المؤسسات المالية والشركات الانخفاض السيادي المتوقع بشكل جزئي بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتخفيضاتها المتوقعة.

وقالت موديز: إمكانات نمو الصكوك الخضراء والمستدامة تظل قائمة 2024 على الرغم من تراجع إصدار الصكوك الخضراء والمستدامة بنسبة 10.6% ليبلغ 9.5 مليارات دولار في سنة 2024 عقب زخم قوي في سنة 2023.