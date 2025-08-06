«موانئ أبوظبي» تفتتح مكتباً في إسلام آباد

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في خطوة تعزز توجهات المجموعة نحو التوسع الدولي، وتؤكد التزامها المستمر بدعم خطط النمو التجاري واللوجستي في جنوب ووسط آسيا.

ويعزز المكتب الجديد في إسلام آباد، حضور المجموعة العالمي الذي يشمل أكثر من 140 مكتباً حول العالم، ويتميز بقربه من الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية الكبرى، وسيعمل كحلقة وصل لتعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية، ودعم تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأولوية في مجالات البنى التحتية والخدمات التجارية.

حضر حفل الافتتاح أمس، من الجانب الإماراتي حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في باكستان، وعبدالعزيز الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ومن الجانب الباكستاني، حضر محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد جنيد أنور تشوردي، وزير الشؤون البحرية، ومحمد حنيف عباسي، وزير السكك الحديدية، وجام كمال، وزير التجارة، وعطا الله تارار، وزير الإعلام، وخالد حسين مكسي، وزير العلوم والتكنولوجيا.

ويأتي الافتتاح في أعقاب إعلان المجموعة عن استثمارات استراتيجية تصل إلى 295 مليون دولار، لتطوير وتعزيز أرصفة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في الرصيف الشرقي بميناء كراتشي.