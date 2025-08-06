«الأنصاري للصرافة»: زيادة التحويلات مع تراجع الروبية

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة تسجيل الروبية الهندية انخفاضاً ملحوظاً أمام الدرهم الإماراتي، حيث اقتربت من أدنى مستوياتها التاريخية، مسجلة نحو 23.91 روبية لكل درهم، مع تذبذبها خلال الأسبوع بين 23.63 و23.95 روبية.

وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لا سيما بعد التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 25% على الصادرات الهندية.

وفي الإمارات بدأ تأثير هذا التراجع يظهر على أنماط التحويلات، فقد لاحظت شركة الأنصاري زيادة ملحوظة للتحويلات، حيث يسعى الوافدون الهنود للاستفادة من هذه الأسعار لإرسال مبالغ إضافية إلى ذويهم بالهند.