«تيتان» تستحوذ على 67 % من «داماس»

أعلنت شركة «تيتان» المحدودة، التابعة لمجموعة «تاتا» والمالكة لعلامة «تانيشك»، استحواذها على حصة قدرها 67 % في شركة «داماس للمجوهرات»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وفي بيان رسمي، أكدت «تيتان» أن تنفيذ صفقة الاستحواذ تم عبر شركة «تيتان هولدينغز إنترناشيونال»، التابعة بالكامل لـ«تيتان» مع 146 متجراً تابعاً لـ«داماس» في كل من دولة الإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

وبذلك تعزز «تيتان» مكانتها بقوة في سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حين ستواصل «داماس» العمل تحت هويتها التجارية الخاصة، فإن هذا التعاون سيسهم في تقديم مجموعات جديدة من المجوهرات، وتكامل تشغيلي.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة لتوسيع حضور «تانيشك» بمنطقة الخليج.