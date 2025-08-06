«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة بالشارقة

أعلنت مجموعة «إينوك» افتتاح محطة جديدة في الشارقة في منطقة السويحات- واسط، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات إلى 204 محطات.

وبإضافة المحطة الجديدة يصل إجمالي عدد محطات خدمة «إينوك» في الشارقة وحدها إلى 28 محطة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»: «مع استمرار نمو حركة التنقل البري بالإمارات يزداد الطلب على خدمات التزود بالوقود التي تتسم بكونها فعالة وسهلة الوصول إليها.

ويعد افتتاح المحطة الجديدة في الشارقة دليلاً على التزامنا المستمر بتوسيع نطاق حضورنا، وتقديم تجربة متميزة للعملاء». ويأتي افتتاح المحطة عقب افتتاح 3 محطات خدمة جديدة بدبي مطلع العام.