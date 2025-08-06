منتدى يبحث الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية

أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة المتخصصة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، منتدى يضم سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة لاندمارك.

في حوار صريح، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لأحد أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمة نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة.

وتشكل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بات من الضروري اعتماد أطر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام.

وشاركت نيشا جاجتياني كيف نجحت مجموعة لاندمارك في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية - عبر 2.500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا.

وأكدت نيشا خلال الجلسة أهمية مواءمة قيم العائلة مع أطر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة».

وأوضحت كيف قامت مجموعة لاندمارك، التي تعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة الذي تبلغ قيمته 808.51 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل.

وقال رالف شويري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة. فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة. لقد كانت صراحة نيشا ورؤاها بمثابة تذكير قوي بأن الحوكمة ليست مجرد رقابة، بل هي تمكين للنمو الموجه الهادف».