يونان الصينية تنظم منتدى في دبي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

نظم مكتب ترويج الاستثمار في مقاطعة يونان الصينية، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية، أول من أمس في دبي، منتدى حوارياً للتعاون الاستثماري بين الصين (يونان) ودولة الإمارات تحت شعار «استثمر في يونان».

وشهد الحدث حضور أكثر من 100 مشارك، من بينهم ممثلون عن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ونخبة من رجال الأعمال الإماراتيين، بالإضافة إلى وفود من قطاعات السياحة الثقافية والرعاية الصحية، والزراعة المتميزة، والتجارة والمشتريات، والطاقة، والصناديق الاستثمارية.

وخلال الفعالية قدم كل من مكتب ترويج الاستثمار في يونان، ومجموعة يونان للسياحة الثقافية والرعاية الصحية، ومكتب ترويج الاستثمار في محافظة «هونغخه»، عروضاً تعريفية استعرضوا خلالها أحدث التطورات في يونان على صعيد الانفتاح عالي المستوى والتنمية عالية الجودة، مؤكدين رغبة المقاطعة في توسيع آفاق التعاون الاستثماري مع الشركات الإماراتية، ولا سيما في مجالات الزراعة الجبلية المتميزة، والسياحة الثقافية والرعاية الصحية، والطاقة الخضراء والتصنيع المتقدم.

كما قدم ممثلو الشركات من كلا الجانبين مداخلات بارزة تبادلوا من خلالها وجهات النظر حول مجالات التعاون المحتملة، وناقشوا فرصاً ملموسة لتعزيز الشراكة، أبرزها:

• في قطاع الزراعة والمنتجات الحلال: بحث الجانبان إقامة مستودعات منشأ للمنتجات الزراعية المتميزة من هضاب يونان، والعمل على مواءمة أنظمة شهادات الحلال بين البلدين، وإنشاء منصات سلاسل إمداد عابرة للحدود.

• في قطاع السياحة الثقافية والرعاية الصحية: جرى التركيز على تلبية احتياجات السياح من منطقة الشرق الأوسط من حيث التجربة الثقافية ومسارات العطلات الراقية، مع تطوير مشاريع متميزة مثل فنادق الينابيع الساخنة، والمسارات السياحية المصممة خصوصاً، لتعزيز حضور علامة يونان السياحية في المنطقة.

• في قطاع صناديق الثروة السيادية: تمت مناقشة جدوى تأسيس صناديق صناعية مشتركة، حيث تم عرض عدد من المشاريع الصناعية الكبرى في يونان كونها مجالات واعدة للاستثمار.

وشكلت الفعالية منصة فعالة لتعميق الفهم المتبادل بين الجانبين، والانخراط في مشاورات معمقة، وبناء توافق حول سبل التعاون العملي. كما لفتت مقومات يونان من حيث الموارد الطبيعية، وسلاسل الإمداد الصناعية، والحوافز السياساتية، والآفاق الاستثمارية، أنظار عدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين الذين أعربوا عن نيتهم زيارة يونان قريباً للاطلاع على البيئة الاستثمارية من قرب.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء عزمهما على استثمار هذا الحدث كونه فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على تطوير منصة دقيقة لربط الشركات، وتحديد الموارد الصناعية ذات المزايا التنافسية، وتحقيق المواءمة بين العروض والاحتياجات، بما يضمن شراكة رابحة للطرفين قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة والنتائج الملموسة.