غرفة الشارقة تبحث آفاق التعاون مع كندا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لكندا في دبي، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وشملت المباحثات آليات مؤسسية تهدف إلى دعم مجتمعي الأعمال في الشارقة وكندا، منها تبادل المشاركة في المعارض، واقتراح توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنتوني فينش، نائب القنصل العام وكبير المفوضين التجاريين في القنصلية الكندية بدبي. حضر اللقاء عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وجيني كارنجانا فيجايا، نائبة القنصل والمفوضة التجارية.

وجرى استعراض العلاقات الاقتصادية المتينة بين الإمارات وكندا، وبحث سبل الارتقاء بها عبر تفعيل قنوات التواصل بين الفعاليات الاقتصادية.

وسلطت غرفة الشارقة الضوء على استراتيجية الإمارة الطموحة لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الاقتصاد المعرفي. كما تم تسليط الضوء على الإسهامات القيمة للشركات الكندية العاملة في الاقتصاد المحلي.