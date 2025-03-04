تفاهم بين "لونيت" و"العالمية القابضة" للانضمام إلى نظام "مزايا الغاف"

أعلنت "لونيت"، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية القابضة "IHC"، لبحث إمكانية انضمام "IHC" والشركات التابعة لمحفظتها إلى نظام "مزايا الغاف".

ويعد نظام "مزايا الغاف"، الذي أطلقته شركة "لونيت"، منصة لصناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة تسعى لتعزيز المزايا المتاحة لقوى العمل في دولة الإمارات.

كما يساعد النظام على ترسيخ الاستقرار المالي للموظفين وتبسيط عملية إدارة هذه المزايا، حيث يمكّن أصحاب العمل من توجيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم إلى صناديق مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع وخاضعة لتنظيم كل من الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتتيح هذه الصناديق، التي تديرها شركة "لونيت"، للموظفين إمكانية الحصول على عوائد استثمارية محتملة عند انتهاء خدمتهم، وتهدف إلى توفير بيئة مالية آمنة لمستقبلهم.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث الشركة العالمية القابضة، إمكانية أن تكون خدمات "مزايا الغاف" شاملة لموظفيها وموظفي الشركات التابعة لها.

وتعتبر "IHC" الشركة القابضة الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم، حيث تضم أكثر من 1000 شركة تابعة لها في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والعقارات.

وسيوفر نظام "مزايا الغاف" إمكانية الاختيار من ستة صناديق استثمار تتضمن إستراتيجيات استثمارية تقليدية وإستراتيجيات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع مستويات المخاطر التي تتناسب مع تفضيلات الأفراد المشاركين.

وتغطي هذه الصناديق خيارات رأس المال المحمي، والحذر، والمتوازن، كما سيتمكن الموظفون وأصحاب العمل في المستقبل من إضافة مساهمات طوعية ثابتة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن الشركة تلتزم باعتماد حلول فعالة تحسن حياة الموظفين وتعزز استقرارهم وأمنهم المالي، لافتا إلى أن التعاون مع شركة لونيت ونظام مزايا الغاف يأتي تماشياً مع رؤية الشركة العالمية القابضة لتوفير بيئة عمل تركز على التمكين المالي للموظفين على المدى البعيد.

وأوضح أن الهدف من بحث الانضمام إلى هذا النظام، هو تزويد موظفي الشركة والشركات التابعة لمحفظتها بإطار منظم وآمن للمزايا بحيث يدعم أهدافهم المالية، ويسهم في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في توفير حلول مبتكرة لقوى العمل.

من جهته، أكد سيف فكري، الشريك الإداري بشركة "لونيت"، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة العالمية القابضة التي تسعى لتزويد موظفيها بحلول مجزية لمكافآت نهاية الخدمة، مما يعكس قوة نظام مزايا الغاف والتزام شركة IHC برعاية موظفيها ودعمهم.

وأضاف أن هذه الجهود تندرج في إطار الرؤية المشتركة بين الشركتين لتعزيز مرونة الموظفين في دولة الإمارات ودعم تطلعاتهم لبناء مستقبل مالي واعد على أسس متينة.