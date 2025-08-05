معرض دبي للطيران يبحث التحول الذكي في الشركات والمطارات 17 نوفمبر القادم

أعلن معرض دبي للطيران 2025، عن جدول أعمال المؤتمر المصاحب، والمصمم لتحفيز الأفكار ومعالجة التحولات في القطاع وتسريع وتيرة التقدم في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويقام المؤتمر بين 17 و21 نوفمبر القادم، في موقع معرض دبي للطيران، ضمن دبي وورلد سنترال، ويستضيف هذا العام أكثر من 350 متحدثاً خبيراً يقدمون أكثر من 90 ساعة من المحتوى المباشر ضمن 12 مساراً محدداً.

وتمتد أجندة المؤتمر، وفق بيان صحفي صادر اليوم، على أربع منصات تفاعلية، وتعكس أولويات القطاع المتغيرة بما يلبي متطلبات المستقبل مع مواصلة التركيز على الأمور المهمة في الوقت الحالي.

وتضيف دورة هذا العام من المؤتمر 6 مسارات جديدة تواكب وتيرة تحولات القطاع، حيث يغطي مواضيع مثل: استراتيجيات الصيانة، والتحول الذكي والابتكارات الرقمية في عمليات شركات الطيران والمطارات، والتحديات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني، وأحدث تقنيات المطارات وتطوير القوى العاملة، وبرنامج «طيران المستقبل: تمكين السيدات» المخصص، وتم تصميمه بالتعاون مع جمعية سيدات الطيران الدولية.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «يستضيف معرض دبي للطيران 2025 نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي في وقت يسعى فيه القطاع لإرساء معايير جديدة حول طرق تواصل الأشخاص والاقتصادات، وبوصفها الجهة المضيفة للكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران، تفخر مطارات دبي بإسهامها في تطوير رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة ونماذج جديدة من التواصل العالمي، إذ توفر الفعالية منصة رائدة لوضع الخطط الطموحة وعقد الشراكات التي تسهم في رسم ملامح المرحلة القادمة في قطاع السفر الجوي في جميع أنحاء العالم.

وبرعاية مطارات دبي، ينظم للمرة الأولى مسار الكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران، لتسلط الضوء على نخبة من القادة المؤثرين في قطاع الطيران العالمي.

وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من: بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، وغيرهم، حيث سيقدمون أفكاراً حول نمو الحركة الجوية والتحول الرقمي واستراتيجيات المطارات والمنهجيات الجديدة في سلامة الطيران.

وقال إيفان باساتو، كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما: «إن معرض دبي للطيران منصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الطيران ومشاركتنا في المعرض تركز على مجال التنقل الجوي المتطور، لافتاً إلى أن دبي تشكل رمزاً للتميز في مجالات البنية التحتية للمطارات والعمليات الجوية، فضلاً عن دورها الرائد عالمياً في مجال التنقل الجوي المتطور».

وتعود وكالة الإمارات للفضاء للمشاركة في المعرض من خلال مؤتمر الفضاء على مدى يومين، وتتميز هذه المشاركة بتركيز كبير على الاستدامة والأمن والابتكار.

وقال برايان كوب، الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار في مطار سينسيناتي شمال كنتاكي الدولي: «إن معرض دبي للطيران حدث مثالي لإقامة الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بمعايير التواصل العالمي ابتداء من أمريكا، ووصولاً إلى مسارات الطيران حول العالم».

ويبحث مسار الاستدامة على مدى يومين في مستقبل الطيران الصديق للبيئة، بدءاً من استخدام الطائرات المتطورة والوقود النظيف ووصولاً إلى وضع السياسات التي تدعم بناء مستقبل طيران خالٍ من الانبعاثات.

ومن جهته، قال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: «إن المعرض منصة حيوية لتبادل الأفكار واستعراض الابتكارات التي ستحدد ملامح العقد المقبل وما بعده في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع».

ويتناول مسار الصيانة والإصلاح والعمرة، الذي ينطلق للمرة الأولى، التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المتطورة وفرص النمو، ما يتيح للحضور التعرف إلى استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق مباشرة.

وتسلط منصة الأكاديمية الضوء على مواضيع حيوية مثل الأخطار السيبرانية، والابتكار التكنولوجي، وشمولية القوى العاملة.

وتتيح سلسلة «قادة الجيل القادم» الفرصة للطلاب والمهنيين الشباب لرسم ملامح المرحلة القادمة من قطاع الطيران.

ويحظى مسار التنقل الجوي المتطور بأهمية كبيرة، حيث تستعرض أحدث التقنيات والسياسات والشراكات التي ترسي مفاهيم جديدة حول الطيران، في حين تركز جلسات تجربة المسافرين على كيفية مساهمة قطاع الطيران في تحسين مستوى خدمة المسافرين من خلال توفير رحلات أكثر سلاسة وخدمات أذكى وإمكانات تواصل أقوى.

وقال آدم جولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران: «نتطلع إلى المشاركة وعرض أحدث حلول شركة آرتشر، انطلاقاً من برنامج اختبارات الطيران الذي نُجريه حالياً في أبوظبي، في حين نواصل ريادتنا العالمية في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل مع شركائنا في دولة الإمارات».

وتجمع فيستا، منصة الابتكار الرائدة في المعرض، مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وصناع القرار على مدار أربعة أيام حافلة بالنشاط والحيوية.