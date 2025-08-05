دناتا للسفريات: باريس تتصدر خيارات المسافرين من الإمارات

كشفت شركة دناتا للسفريات، أعرق مزود لخدمات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ارتفاع الطلب على حجوزات الرحلات الدولية، حيث يسعى المسافرون إلى قضاء إجازة صيفية في اللحظة الأخيرة. وتشير بيانات دناتا للسفريات إلى زيادة بنسبة 12% في حجوزات يوليو مقارنة بالعام الماضي، للسفر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وسط تزايد الطلب على الإجازات في المدن، والهروب إلى الأجواء الباردة، والاستجمام في الجزر القريبة.

وتصدرت فرنسا قائمة حجوزات شهر يوليو، تماشياً مع موسمها السياحي التقليدي، وفقاً لأحدث بيانات الحجوزات من الشركة. وعلى الرغم من اعتياد سكان دولة الإمارات على الأجواء الحارة طوال العام، إلا أن العديد منهم يفضلون هذا الصيف وجهات توفر أجواء دافئة بطابع مختلف، وتعتبر فرنسا الخيار الأمثل مع ذروة موسمها في أغسطس، حين تتألق مدنها بالحيوية، وتعتدل درجات الحرارة مساءً، وتزدهر الفعاليات الثقافية.

وجاءت جزر المالديف في المرتبة الثانية، لتواصل حضورها الدائم تقريباً على أجندة السفر من دولة الإمارات. كما حافظت كل من تايلاند وتركيا على مكانتهما وجهات مفضلة خلال هذه الفترة من العام. أما المفاجأة فكانت دخول النمسا إلى قائمة الخمسة الأوائل، وسط إقبال متزايد من المسافرين الباحثين عن أجواء منعشة وتجارب في الهواء الطلق.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في دناتا للسفريات: «بات المسافرون من دولة الإمارات أكثر دقة في اختياراتهم، إذ أصبحوا على دراية تامة بما يبحثون عنه في عطلاتهم، سواء أكانت أجواء معتدلة، أم تجربة غنية في مدينة نابضة بالحياة، أم وجهة قريبة تتيح لهم الاسترخاء، الأهم بالنسبة لهم هو استثمار وقتهم بأفضل شكل ممكن بعيداً عن الروتين اليومي».

وتظهر البيانات أن عطلات المدن هي الخيار الأكثر شعبية هذا الصيف بين سكان دولة الإمارات، تليها الرحلات العائلية، ثم الإجازات الشاطئية التقليدية، ما يعكس رغبة قوية في السفر المليء بالتجارب، سواء أكانت عطلة نهاية أسبوع في فيينا أم بضعة أيام في استكشاف طوكيو.

وبينما يواصل معظم المسافرين حجز رحلاتهم قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من موعد السفر، تشير دناتا للسفريات إلى تزايد الاهتمام بالعروض اللحظية. حيث يتجه عدد متزايد من المقيمين نحو اعتماد جداول سفر أكثر مرونة، مع تفضيل العروض والحجوزات في اللحظة الأخيرة، حيث تحجز بعض الرحلات قبل أسبوعين أو ثلاثة فقط من موعد المغادرة. وفي هذا الإطار، طرحت دناتا للسفريات أخيراً تجربة «Secret Stays Maldives» وهي مفهوم جديد للعطلات الفاخرة، يتم من خلاله اختيار المنتجع مسبقاً من قبل فريق دناتا للسفريات، على أن يتم الكشف عن اسمه بعد تأكيد الحجز، ما يضفي عنصر المفاجأة على تجربة السفر.

وأضافت كتيت: «هذا النوع من السفر يعكس تحولاً في طريقة التفكير، فهناك من يتقبل عنصر المفاجأة ويجد فيها متعة، خصوصاً عندما يثق في جودة ما سيحصل عليه، حيث تعد روح المغامرة جزءاً من التجربة بالنسبة لهم».

وإلى جانب الوجهات المألوفة، شهدت الحجوزات إلى اليونان، والتشيك، واليابان، وكندا نمواً خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وتقدم هذه الدول مزيجاً من الطقس اللطيف، والمدن الغنية بالثقافة، والتجارب الموسمية، ما يشجع المسافرين على استكشاف وجهات جديدة.