«حرة مطار الشارقة» تستضيف وفداً هندياً

استضافت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بمقرها وفداً ضم أكثر من 60 عضواً يمثلون نخبة من ممثلي كبرى الشركات في الهند المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك بهدف التعرف على الخدمات والبنى التحتية المتطورة التي تتميز بها المنطقة الحرة والتسهيلات التي توفرها لمصنعي الذهب والمجوهرات والمستثمرين الدوليين، من خلال بيئة الأعمال المتكاملة ومنظومة الدعم اللوجستي المتطورة التي تتيح للمصنعين والمصدرين سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكان في استقبال الوفد سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من المسؤولين ومدراء الأقسام بالهيئة، حيث اطلع الوفد الزائر على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حرة مطار الشارقة الدولي، وما توفره من مرافق حيوية وحلول استثمارية، تلبي تطلعات المستثمرين، وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار لمشاريعهم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تتميز بها الهيئة، ولا سيما في مجال البنية التحتية المتطورة والخدمات الرقمية المبتكرة.