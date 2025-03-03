«ليالي رمضان» تنطلق في «إكسبو الشارقة» الخميس

يشهد مركز إكسبو الشارقة، الخميس، انطلاق فعاليات النسخة الـ 42 من معرض «ليالي رمضان 2025» إحدى أبرز الفعاليات التجارية والتراثية في إمارة الشارقة الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 30 مارس الجاري وسط مشاركة أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية.

ويقدم المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ 35 من «مهرجان رمضان الشارقة» لجمهوره منصة مثالية للاستمتاع بشهر رمضان المبارك وأجوائه الرائعة في إمارة الشارقة، مع عروض جاذبة وتخفيضات كبرى تصل إلى أكثر من 75% على مجموعة واسعة من المنتجات، كما تتنوع تجارب التسوّق لتشمل العديد من المفاجآت مع فرصة المشاركة في السحوبات والفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة.

ويترقب المعرض الذي يقام على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع استقطاب أكثر من 150 ألف زائر وتشتمل فعالياته على العديد من البرامج الثقافية، وتجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد العائلة، حيث سيتضمن المعرض عدداً من القاعات المتميزة، ومن أبرزها ركن الإفطار الذي سيقدم تجارب المأكولات الشهية المحلية والعربية والعالمية، فيما سيحظى الأطفال بفرصة الاستمتاع بجو احتفالي من خلال ركن الأطفال الذي يضم عدداً كبيراً من الألعاب الترفيهية.

ويقدم المعرض من خلال قرية التراث التي يحتضنها عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تتناسب مع أجواء هذه المناسبة وتعكس العادات والتقاليد الإماراتية والإسلامية خلال الشهر الفضيل بما تتضمنه من عرض للفنون الشعبية والأنشطة والمسابقات الثقافية والبرامج التراثية المتنوّعة.

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يتجدد معرض «ليالي رمضان» كل عام ليقدم تجارب تسوق وترفيه استثنائية تضفي مزيداً من البهجة إلى الاحتفالات بشهر رمضان المبارك، ولا سيما أن مركز إكسبو الشارقة حرص هذا العام على إغناء أجندة المعرض بجدول حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية والتراثية المتميزة وكذلك تقديم عروض تسويقية جاذبة، والتي من شأنها إثراء تجربة زوار المعرض وتوفير المساحة الأرحب والأشمل لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة، والاستمتاع بفرصة التسوق والاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي يقدمها العارضون.

ويفتح معرض «ليالي رمضان» أبوابه للزوار من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل.