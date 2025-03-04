تعاون لدعم المشاريع الناشئة للتكنولوجيا المناخية في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، كشريك استراتيجي إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.

وتهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها. كما ستشهد حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.

وبموجب الاتفاقية، ستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين؛ أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانياً، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تمثل الشراكة مع شنايدر إلكتريك خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة ونشر التقنيات المتطورة التي تقلل الانبعاثات والمخلفات وتختصر الزمن.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية؛ من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة، ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة».

وتنظر شنايدر إلكتريك، التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقاً مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.

وقال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: كشريك استراتيجي لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم «شنايدر إلكتريك» بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة.

ونحن، ومن خلال دعمنا تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، نسهم في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الإمارات. وجهودنا المشتركة تساند التزام الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي».