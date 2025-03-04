«دبي المالي العالمي» و«فيريشن» يطلقان برنامجاً لاستقطاب المواهب من الجامعات

أعلنت شركة «فيريشن» لإدارة الصناديق، والتي تعتبر صندوق تحوط عالمياً رائداً مُتعدد الاستراتيجيات، أمس، إطلاق برنامجها التدريبي الأول في فرعها بدبي، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي.

وكان التقرير الأول الذي أصدره المركز مؤخراً ضمن سلسلة مكونة من ستة تقارير تُصدر تباعاً حول مستقبل القطاع المالي، وطوّر بالارتكاز إلى أبحاث شاملة ورؤى مباشرة مُستمدة من شركات عالمية رائدة بمجال الخدمات المالية ومناقشات مع قادة القطاع بما في ذلك شركة «فيريشن»، قد حدد أهمية التغلب على النقص المحتمل في المواهب من خلال استقطاب المهنيين المتخصصين والحفاظ عليهم عبر توفير نظام حوافز وتعويضات تنافسية وبرامج التدريب المستمر والشراكات مع المؤسسات التعليمية.

وتساعد المبادرة التدريبية التي أطلقتها «فيريشن» على معالجة بعض النتائج من خلال تزويد الطلاب الجامعيين الموهوبين، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات، بخبرة عملية قيمة في عالم قطاع المال والأعمال العالمي.

وتدير شركة «فيريشن» فروعاً لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي بحجم أصول مُدارة تقدر بنحو 12 مليار دولار، إلى جانب فريق عمل يضم أكثر من 700 موظف حول العالم. ومنذ تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2023، وسعت الشركة حضورها بشكل مطرد في المنطقة، حيث شهدت قاعدة موظفيها نمواً سريعاً وتنوعت عدد الاستراتيجيات التي تنتهجها وتديرها من دبي.

وفي إطار التزام «فيريشن» بتنمية المواهب داخل دولة الإمارات، سيستقبل برنامج التدريب العملي الشامل طلاباً من جامعة زايد والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، من بين عدد من الجامعات الأخرى المرموقة في الإمارات، وسيمتد على مدى 16 أسبوعاً وسيتم اختيار الطلاب بشكل دقيق للغاية. وسيقوم المشاركون بالتناوب عبر عدة مجموعات تركز على الاستثمار، بما في ذلك الائتمان، والدخل الثابت والاقتصاد الكلي، والتحكيم القابل للتحويل والتقلبات، والفرص المدفوعة بالأحداث، والأسهم الطويلة/القصيرة وأسواق رأس المال، والاستراتيجيات الكمية. بالإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون نظرة ثاقبة في الوظائف الحيوية غير الاستثمارية مثل الخزانة، والعمليات، والشؤون القانونية/الامتثال وغيرها الكثير.

وسيكون برنامج التدريب العملي حضورياً في مكتب «فيريشن» في مركز دبي المالي العالمي. وسيستفيد المشاركون من البيئة التعليمية التعاونية والتوجيه الشخصي من قبل المتخصصين من ذوي الخبرة، للتعرف على ثقافة «فيريشن» في ريادة الأعمال، والتي تسعى إلى تعزيز التواصل والابتكار في جميع استراتيجياتها.

وسيفتح باب التقديم لبرنامج التدريب خلال الأسابيع المقبلة. وتدعو «فيريشن» الطلاب المسجلين في برامج البكالوريوس المتخصصة في مجالات مثل التمويل، الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة إلى التقديم في البرنامج.